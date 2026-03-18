Audi A2 e-tron: il primo teaser della piccola monovolume elettrica che arriverà nel 2027

Nel corso della presentazione dei risultati finanziari relativi al 2025, Audi ha svelato la prima immagine teaser della A2 e-tron. Questo modello rappresenta un ponte tra il passato e il futuro: da un lato richiama nello stile la prima A2 degli anni duemila, dall’altro è un passo fondamentale nella strategia di elettrificazione di Audi nei segmenti compatti. Inoltre, la denominazione A2 non sarà riservata a un singolo modello, ma rappresenterà un’intera famiglia di vetture full electric di dimensioni contenute, ma ovviamente di livello premium.

Tanti richiami alla A2

Il design della nuova A2 e-tron sarà caratterizzato da numerose citazioni stilistiche alla prima A2, come conferma già il primo teaser. La silhouette laterale riprenderà proprio le forme da monovolume con coda tronca dell’originale compatta Audi, con il cofano corto e l’andamento discendente del tetto. Il passo molto lungo in rapporto alle dimensioni e la piattaforma elettrica nativa permetteranno di realizzare un abitacolo molto spazioso e da categoria superiore.

Non mancherà nemmeno il lunotto “tagliato” da uno spoiler, tratto distintivo della prima A2, che oltre a definire l’estetica del posteriore avrà anche un’importante funzione aerodinamica. Proprio l’aerodinamica avrà un ruolo fondamentale, come sull’originale, e consentirà di ridurre i consumi aumentando l’efficienza. I gruppi ottici anteriori saranno a due livelli come sugli ultimi modelli del marchio dei Quattro Anelli e adotteranno la tecnologia led di ultima generazione. Dietro invece ci saranno fanali a sviluppo orizzontale, con una striscia led a tutta larghezza.

Piattaforma elettrica

Sotto il profilo tecnico, come base sarà utilizzata la piattaforma MEB+, l’architettura di ultima generazione destinata alle compatte elettriche del Gruppo Volkswagen come la futura ID. Cross. L’Audi A2 e-tron potrebbe così offrire potenze nell’ordine dei 211 CV e batterie da 37 o 52 kWh, con un’autonomia stimata intorno ai 450 km, leggermente superiore ai 436 km della “cugina” di Volkswagen.

Una nuova vita per la A2

L’originale Audi A2 è considerato un modello iconico, ma molto polarizzante: c’è chi la ama e chi la odia. Lunga 3,82 metri, arrivò sul mercato nel 1999 per contrastare la Mercedes Classe A, distinguendosi per le finiture di alto livello, l’aerodinamica curata e la tecnica raffinata. La A2 era basata su un telaio in alluminio Audi Space Frame, simile a quello dell’Audi A8 dell’epoca ma ridimensionato, che pesava appena 75,1 kg: un vero unicum nel segmento B, che non è più stato riproposto. La massa ridotta e le forme studiate per ridurre il Cx portarono a una elevata efficienza della vettura, che nelle versioni 1.2 TDI 3L toccò l’apice grazie al consumo di appena 3 litri per 100 chilometri (cioè oltre 33 km con un litro di gasolio).

La A2 e-tron arriva a inizio 2027

Il lancio dell’Audi A2 e-tron è previsto nei primi mesi del 2027 con la produzione che inizierà già nell’autunno del 2026. Il nuovo modello andrà a rafforzare l’offerta elettrica della Casa di Ingolstadt in un contesto di forte crescita: nel 2025, le consegne di modelli BEV sono cresciute del 36%, superando le 223.000 unità.