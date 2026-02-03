Nuova Audi A2 e-tron 2026, la compatta elettrica prende forma e prepara il debutto

Il debutto è attesa entro la fine del 2026. Stiamo parlando della nuova Audi A2 e-tron, una delle più grandi novità della casa dei 4 anelli per questo nuovo anno. Audi si prepara quindi a riportare in vita il nome A2 dopo che la piccola monovolume era andata in pensione nel 2005. Le foto spia viste fino a questo momento mostrano una vettura con alcuni richiami al modello del passato, soprattutto al posteriore dove troveremo uno spoiler che va a dividere in due il lunotto. Il frontale, invece, riprenderà quello degli altri modelli della famiglia e-tron con la griglia chiusa e i fari dalle forme sottili. Complessivamente, la nuova vettura elettrica proporrà una forma che possiamo considerare una via di mezzo tra un’hatchback e un crossover.

LO SVILUPPO VOLGE AL TERMINE

Il nuovo modello che diventerà l’offerta entry level della gamma elettrica della casa automobilistica tedesca è già nelle fasi finali di sviluppo, in vista dell’inizio delle vendite previsto per i primi mesi del prossimo anno. Indirettamente, andrà a sostituire i modelli Audi A1 e Audi Q2 che saranno mandati in pensione entro la fine del 2026. Inizialmente, il progetto sembra che prevedesse l’utilizzo della nuova piattaforma SPP del Gruppo Volkswagen. Tuttavia, come sappiamo, lo sviluppo di questa nuova architettura è in ritardo e quindi sarà utilizzata alla fine la piattaforma MEB, forse direttamente l’evoluzione MEB+ con architettura a 400 V.

Conferme sui powertrain non ce ne sono ma si parla della possibilità che alla fine la nuova Audi A2 e-tron possa arrivare a disporre delle medesime motorizzazioni della Volkswagen ID.3 che oggi può contare su batterie con una capacità che va da 58 kWh a 79 kWh. Tuttavia, nel corso del 2026 la Volkswagen ID.3 sarà aggiornata attraverso un restyling che potrebbe portare novità per quanto riguarda i powertrain. Nuove motorizzazioni che quindi potrebbero essere utilizzate anche sulla nuova A2 e-tron. Insomma, sul fronte delle specifiche tecniche ne capiremo di più nel corso dei prossimi mesi.

Un modello, sulla carta interessante. Non rimane che attendere maggiori informazioni anche per capire esattamente quando sarà svelato ufficialmente.