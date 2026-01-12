Volkswagen ID.3 2026, in arrivo un profondo restyling con tante novità: test su strada in corso

Volkswagen ID.3 è stata la prima elettrica della casa automobilistica tedesca ad utilizzare la piattaforma MEB. Nel 2023, questa compatta elettrica aveva ricevuto un restyling. Presto, arriverà un ulteriore aggiornamento che sarà più sostanzioso dato che oltre al design, arriveranno diverse novità per gli interni e per le motorizzazioni. Di questo nuovo restyling ne abbiamo già parlato diverse volte e non sarà l’unico per l’attuale gamma ID. di Volkswagen. Infatti, sono in arrivo novità importanti anche per la ID.4. In ogni caso, tornando alla compatta elettrica, sono arrivate foto spia che mostrano un muletto della ID.3 intento ad effettuare test su strada. Si tratta della ID.3 restyling che potrebbe debuttare già entro la fine del 2026.

TANTE NOVITÀ IN ARRIVO

Le foto spia mostrano la vettura sulle strade innevate del Nord Europa. Volkswagen, come molte case automobilistiche, in questa parte dell’anno porta avanti i classici test invernali per collaudare in condizioni climatiche sfidanti i suoi nuovi modelli. A prima vista potrebbe sembrare la classica ID.3 Tuttavia, guardando bene, davanti si notano adesivi che nascondono elementi di design aggiornati sulla griglia e sui fari. Ad oggi, possiamo immaginare che la nuova Volkswagen ID.3 possa adottare quella nuova identità visiva che troveremo sulla Volkswagen ID. Polo. Il profilo laterale e la parte posteriore del prototipo appaiono pressoché identici all’attuale ID.3. Tuttavia, possiamo immaginare che con il tempo e nuove foto spia, vedremo apparire novità anche in queste aree della vettura. Con il proseguire dello sviluppo, dovrebbero emergere modifiche più evidenti in vista del lancio.

Lo scorso anno, il responsabile dello sviluppo Volkswagen, Kai Grunitz, aveva rivelato che le ID.3 e ID.4 aggiornate si sarebbero caratterizzate per un “linguaggio di design completamente nuovo". Dunque, possiamo immaginare che alla fine le novità di design saranno diverse.

INTERNI

Anche per l’abitacolo dovrebbero arrivare diversi cambiamenti. Immagini ancora non ce ne sono ma si pensa che la nuova ID.3 potrebbe riprendere l’approccio adottato sulla ID. Polo. Dunque, schermo per la strumentazione digitale più grande e la presenza di alcuni comandi fisici per gestire le principali funzionalità dell’auto. Anche la qualità degli interni è destinata a migliorare, con materiali ed elementi di design migliorati.

MOTORI

Ancora presto per parlare delle novità dei powertrain. Sicuramente ci saranno dei cambiamenti importanti. Al momento sappiamo che arriveranno batterie di nuova generazione e pare che per le versioni entry level ci saranno batterie LFP. Non rimane che attendere novità sullo sviluppo del nuovo restyling della Volkswagen ID.3.