Polizza auto in offerta: 10% di sconto online immediato da Verti

Se si è alla ricerca di un’offerta per la sottoscrizione di una nuova polizza auto, segnaliamo il 10% di sconto web riconosciuto in automatico dall’assicurazione online Verti agli utenti che completano sia il preventivo che l’acquisto direttamente sul sito ufficiale. A questo proposito, è utile sottolineare che i prezzi del preventivo sono già scontati.

Verti è un’assicurazione auto online spagnola appartenente al colosso assicurativo MAPFRE. Grazie alla sua politica di prezzi e alle tante garanzie accessorie disponibili, negli ultimi anni viene sempre più presa in considerazione quando si cerca una nuova polizza affidabile, online, per risparmiare rispetto alla vecchia assicurazione.

Affidabilità e prezzi concorrenziali

Ancora oggi diversi automobilisti preferiscono pagare di più per un’assicurazione tradizionale anziché valutare la sottoscrizione di una polizza online. Il motivo? La scarsa fiducia riposta in quest’ultima, considerata poco affidabile, il più delle volte proprio perché presenta un costo nettamente inferiore rispetto all’assicurazione considerata sicura.

Si tratta però di stereotipi, che in quanto tali non dovrebbero essere presi in considerazione. Da parte sua, Verti non si limita a offrire prezzi concorrenziali ma anche tutte le garanzie necessarie per circolare nelle strade italiane e non in completa tranquillità, che poi è quello che ci si aspetta da tutte le assicurazioni auto.

A proposito di garanzie, Verti propone le garanzie a tutela dell’auto, come Furto e incendio, Cristalli, Collisione, Kasko, Eventi naturali e Atti vandalici, più le garanzie a tutela di conducente e passeggeri, tra cui rientrano Infortuni del conducente, Assistenza stradale, Tutela giudiziaria e l’opzione Super Protetto.

Se si ha la curiosità di approfondire, è sufficiente collegarsi alla pagina iniziale di Verti raggiungibile tramite il bottone qui sotto ed effettuare un preventivo. Le uniche informazioni richieste sono la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario.

Crediti immagine di copertina: Verti