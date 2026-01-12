Stellantis cambia ancora negli USA: stop alle Plug-in Jeep e Chrysler. Ecco perché

Fino a pochi anni fa Jeep pubblicizzava la Wrangler 4xe come l’ibrida plug-in più venduta in America. Modello che rappresentava uno dei pilastri della strategia di elettrificazione di Stellantis per quel mercato. Le cose però sono cambiate molto negli ultimi tempi e stando a quanto riporta The Drive c’è stato un profondo cambio di strategia. Come diretta conseguenza, Stellantis ha deciso di interrompere la produzione dei suoi veicoli ibridi Plug-in in Nord America. Dunque, la Jeep Wrangler 4xe, la Jeep Grand Cherokee 4xe e la Chrysler Pacifica PHEV non saranno più prodotte.

La conferma arriva poi da un portavoce di Stellantis che ha rilasciato questa dichiarazione a The Drive.

Stellantis valuta costantemente la propria strategia di prodotto per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e i requisiti normativi. Con l’evoluzione della domanda dei clienti, Stellantis eliminerà gradualmente i programmi ibridi plug-in (PHEV) in Nord America a partire dal modello 2026 e si concentrerà su soluzioni elettrificate più competitive, inclusi veicoli ibridi e ad autonomia estesa, laddove meglio soddisfano le esigenze dei clienti. Questo approccio rafforza l’impegno dell’azienda nell’offrire sistemi di propulsione avanzati che massimizzano l’efficienza e offrono opzioni che vanno dalla combustione interna alle soluzioni ibride ad autonomia estesa, fino a quelle completamente elettriche.

CAMBIO DI STRATEGIA

Insomma, via le ibride Plug-in per puntare su altre tecnologie come il range extender o il Full Hybrid in linea con la richiesta dei clienti e l’evoluzione normativa. Vale la pena di ricordare che alcuni mesi fa era emersa la notizia di un richiamo che riguardava i modelli Plug-in Jeep per un problema alla batteria che ne casi più gravi poteva portare ad un principio di incendio. C’era poi stato un ulteriore richiamo che non riguardava, però, la parte elettrica ma il motore endotermico. Insomma, una serie di problemi di qualità che hanno portato Jeep ad effettuare diversi richiami dei suoi modelli ibridi Plug-in sul mercato americano. Inoltre, tra l’eliminazione del credito d’imposta e le normative più permissive volute da Trump su consumi ed emissioni, le aziende non hanno più bisogno di dare priorità ai veicoli elettrificati.

Insomma, Stellatis ha deciso di eliminare i suoi veicoli PHEV dal mercato americano nel corso del 2026. Sono comunque in arrivo alcuni modelli range extender tra cui il pick-up Ram 1500 REV e il SUV Jeep Grand Wagoneer. In arrivo anche la nuova Jeep Cherokee con un inedito Full Hybrid. Non rimane che attendere per capire meglio la nuova strategia di Stellantis per questo mercato.