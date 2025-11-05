Cerca

Jeep richiama oltre 370.000 Plug-in, rischio incendio: non caricatele e parcheggiatele lontano

Fino a che non sarà effettuato l'intervento, Jeep sconsiglia di ricaricare le vetture e consiglia di parcheggiarle lontano da altri veicoli

Jeep richiama oltre 370.000 Plug-in, rischio incendio: non caricatele e parcheggiatele lontano
Filippo Vendrame
Pubblicato il 5 nov 2025

Nuovo problema per il Gruppo Stellantis. Questa volta niente guai con il motore PureTech o con gli airbag Takata. Jeep ha infatti avviato una campagna di richiamo che coinvolte oltre 370.000 veicoli Plug-in. In particolare si tratterebbe di 320.065 auto negli Stati Uniti, 20.753 in Canada, circa 2.653 in Messico e 32.238 nel resto del mondo. I modelli coinvolti sono le Jeep Wrangler model year 2020-2025 e le Jeep Grand Cherokee model year 2022-2026. Il problema? Le batterie che sarebbero a rischio incendio a causa di un difetto.

IL RICHIAMO

Come detto, solo i modelli con propulsore ibrido plug-in sono oggetto del richiamo, poiché il problema è stato ricondotto al pacco batterie di Samsung SDI. La criticità sarebbe stata individuata nel separatore delle celle della batteria. In quelle difettose potrebbe causare un cortocircuito all’interno del pacco batteria che potrebbe portare ad un “evento termico", cioè a prendere fuoco. Stellantis fa sapere che è probabile che solo il 5% dei veicoli richiamati sia interessato dal problema, ma come per qualsiasi rischio di incendio, il 5% è già troppo. Va detto che il richiamo è stato deciso a seguito di un’indagine interna che ha permesso di scoprire che 19 incendi erano stati causati da questa problematica.

NON VANNO RICARICATE

Jeep si sta quindi apprestando a comunicare ai clienti di prendere appuntamento con i centri assistenza per verificare la presenza del problema e provvedere eventualmente alla riparazione. Sebbene il rischio incendio sia limitato, la casa automobilistica fa sapere che a titolo precauzionale è meglio non caricare la batteria. Inoltre, è consigliabile parcheggiare lontano da altre vetture.

Il rischio per i veicoli si riduce quando il livello di carica della batteria è basso. Di conseguenza, si consiglia ai proprietari di astenersi dalla ricarica. Per maggiore precauzione, l’azienda consiglia inoltre ai proprietari di questi veicoli di parcheggiare lontano da strutture o altri veicoli fino all’intervento di riparazione. 

