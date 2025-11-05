Cerca

L'attrezzo giusto per il fai-da-te in garage: questo strumento risolve i problemi più difficili

Uno degli attrezzi più utili da avere a disposizione per la manutenzione della propria auto.

L'attrezzo giusto per il fai-da-te in garage: questo strumento risolve i problemi più difficili
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 5 nov 2025

Smontare una ruota quando i bulloni sono ossidati, intervenire su una vite bloccata, fare un banale intervento di manutenzione o occuparsi del cambio gomme stagionale può diventare un’impresa, soprattutto quando non si ha a disposizione l’attrezzo giusto. Chi si occupa della manutenzione della propria auto sa bene come non tutti gli interventi siano semplici, specialmente quando non si hanno gli attrezzi giusti.

È il caso, per esempio, di chi cambia le gomme due volte l’anno o a chi fa la manutenzione del proprio mezzo e ha bisogno di serrare i bulloni dei vari componenti. Anche solo stringere con precisione i dadi di un cerchio in lega può diventare un problema se manca la giusta forza o lo spazio per manovrare comodamente. Da questo punto di vista si rivelano interessanti l’ultima offerta sulla chiave a percussione senza fili TEENO.

Chiave a percussione senza fili TEENO

Con una coppia massima di 320 Nm e alimentazione tramite batteria agli ioni di litio da 20 V e 3,0 Ah, la chiave a percussione TEENO Brushless è una soluzione perfetta per chi cerca uno strumento pratico e pronto all’uso. Il caricabatterie rapido da 1,5 A permette una ricarica completa in soli 60 minuti, garantendo così un utilizzo continuo e senza interruzioni. Inoltre questo attrezzo pesa solamente 1,5 kg, risultato particolarmente maneggevole anche per chi non è abituato a usare strumenti di questo tipo.

TEENO Brushless – Chiave a percussione senza fili, 320 Nm Bullonatrice a urto con batteria da 3,0 Ah, bulloni per ruote, scatola con 25 accessori

66,9989,99€-26%
Vedi l’offerta

Il design ergonomico con impugnatura a pistola, combinato alla presenza di una luce LED integrata, consente di lavorare agevolmente anche in condizioni di scarsa visibilità. Il mandrino rapido, con doppia compatibilità da 6,35 mm e 12,7 mm, unisce le funzioni di cacciavite elettrico e chiave a percussione, aumentando la versatilità dell’attrezzo.

Due le velocità selezionabili, da 0 a 2600 o 3500 giri al minuto, a cui si aggiunge la funzione Brake Stop per fermare la rotazione in modo controllato e sicuro dopo l’allentamento dei bulloni. A rendere ancora più conveniente l’acquisto della chiave a percussione TEENO è la dotazione particolarmente ricca. All’interno della valigetta, infatti, sono presenti 25 accessori, tra cui cinque bussole (18, 19, 19, 20 e 22 mm), punte per viti, trapani, prese e un albero cardanico per lavorare in zone meno accessibili, rendendo questo strumento un alleato completo per ogni intervento in garage.

Con il 26% di sconto, a meno di 70€, la chiave a percussione TEENO è uno di quegli strumenti che non dovrebbero mai mancare nella cassetta degli attrezzi. Compatta e potente, può rappresentare anche una scelta intelligente da tenere nel bagagliaio dell’auto, utile per intervenire comodamente sugli pneumatici in caso di emergenza.

