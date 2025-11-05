Voge CU625, a EICMA la prima custom del marchio tra stile bobber e tecnologia

Dopo la partecipazione dello scorso anno, che ha visto il debutto della Valico DS800 Rally, Voge torna a EICMA 2025 come un modello molto importante per il marchio. Con la CU625, infatti, Voge segna il suo ingresso nel segmento delle custom. Con questa moto Voge propone un modello dallo stile bobber‑custom ben delineato, unendo linee compatte e ribassate a un pacchetto tecnico moderno.

Caratteristiche e novità della Voge CU625

Dal punto di vista tecnico la Voge CU625 si distingue grazie a una serie di elementi. Il motore è un bicilindrico a V da 578,2 cc raffreddato a liquido che eroga 60,3 CV a 8 500 giri/min e 61 Nm di coppia a 5 500 giri/min. La trasmissione è a 6 marce, con due mappature motore selezionabili, e la trasmissione finale è a cinghia. Per l’ergonomia l’altezza della sella è di 710 mm mentre il peso netto della moto è indicato in 199 kg. Le dimensioni complessive riportano una lunghezza di 2 320 mm, una larghezza di 943 mm e un’altezza complessiva di 1 186 mm con un passo di 1 531 mm e un’altezza da terra di 160 mm.

Il serbatoio ha una capacità di 16 litri. Come pneumatici monta 130/90‑16 all’anteriore e 150/80‑16 al posteriore. Le sospensioni prevedono una forcella Upside‑Down e ammortizzatori posteriori regolabili. A livello di sicurezza la Voge CU625 dispone di ABS dual‑channel con controllo di trazione (TCS) disinseribile. L’illuminazione è completamente a LED, mentre il display circolare è di tipo TFT e include il monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPM).

La combinazione di stile e tecnica rende la CU625 particolarmente interessante. Da un lato si inserisce nell’estetica tradizionale del mondo custom‑bobber, dall’altro non rinuncia a una dotazione moderna e completa, tipica di modelli più tecnologici. Il motore, sebbene sia di media cilindrata per il settore cruiser, offre numeri che la rendono adatta a un pubblico che desidera un’esperienza di guida concreta ma gestibile. Il telaio e le sospensioni indicano che Voge non si è limitata a dare un aspetto da custom a un modello di base, ma ha lavorato con attenzione sulla ciclistica per offrire una guida più solida e convincente.