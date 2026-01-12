Nuova Mazda CX-6e, interni e bagagliaio del SUV elettrico

Dopo indiscrezioni e foto spia, al Salone di Bruxelles 2026 ha fatto il suo debutto la nuova Mazda CX-6e. Si tratta di un SUV elettrico molto importante per la strategia di crescita della casa automobilistica giapponese in Europa nel segmento delle BEV. Di questo modello in realtà sapevamo già diverse cose dato che è sostanzialmente la versione europea della Mazda EZ-60, modello già venduto da un po’ di tempo in Cina. Con il debutto al Salone, abbiamo finalmente scoperto le caratteristiche tecniche per il mercato del Vecchio Continente e i prezzi. Sicuramente tra gli aspetti che colpiscono di più c’è l’abitacolo che sfoggia davvero tanta tecnologia a partire da un ampio schermo da 26 pollici.

MAZDA CX-6E: LA PLANCIA

L’abitacolo propone uno stile minimalista con i comandi fisici ridotti davvero al minimo. L’impostazione ricalca quella della EZ-60 già venduta in Cina. Non abbiamo la classica strumentazione digitale. Al centro della plancia troviamo invece un maxi schermo ultra-wide 5K da 26,45 pollici attraverso il quale sarà possibile visualizzare le informazioni di marcia e accedere a tutte le funzionalità del sistema infotainment. Il display a doppia sezione, personalizzabile, permette a conducente e passeggero anteriore di accedere a informazioni su misura senza distogliere lo sguardo dalla guida. C’è pure un ampio head-up display che mostra, oltre alle informazioni di marcia, anche le indicazione di navigazione. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

La Mazda CX-6e è dotata sia di comandi vocali che di controllo gestuale, permettendo di gestire con semplicità e immediatezza una serie di funzioni di uso quotidiano. Dopo il comando di attivazione iniziale “Hey Mazda ”, gli occupanti possono regolare le impostazioni del climatizzatore , le funzioni audio e il nuovo sistema di illuminazione ambientale. Il controllo gestuale permette al conducente e al passeggero anteriore di esprimere alcuni segnali fisici per comandare la telecamera di bordo e i sistemi audio e di navigazione. Complessivamente, il veicolo risponde a sette diversi segnali manuali. L’impianto audio prevede di serie altoparlanti Bluetooth integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori. In pratica, sarà possibile per conducente e passeggero anteriore utilizzare la connettività Bluetooth per collegarsi agli altoparlanti nei rispettivi poggiatesta.

Tutte le versioni del nuovo SUV elettrico Mazda Cx-6e dispongono di serie di un ampio tetto panoramico che permette di enfatizzare la sensazione di spazio a bordo. Il vetro stratificato termoriflettente offre un tasso di isolamento del 99,7% dai raggi ultravioletti. In ogni caso, è presente anche una tendina parasole elettrica. Da evidenziare che l’allestimento top di gamma “Takumi Plus" è dotato di serie di specchietti retrovisori laterali e di un retrovisore centrale digitali.

BAGAGLIAIO

Per quanto riguarda, invece, il bagagliaio, a disposizione ci sono 468 litri che possono salire a 1.434 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti è presente pure un piccolo frunk da 80 litri, buono per contenere i cavi per la ricarica.