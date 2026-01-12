Nuova Opel Astra 2026, ecco come cambia con il restyling

Opel continua con il lavoro di rinnovamento della sua gamma, presentando al Salone di Bruxelles 2026 il restyling di Opel Astra. Lo sapevamo già che il Salone era stato scelto per presentare il nuovo modello offerto ancora anche in versione station wagon (Sports Tourer). Finalmente, quindi, possiamo vedere la vicino la nuova Astra che arriverà sul mercato nel corso dell’anno.

La nuova Opel Astra segna il prossimo passo nella nostra storia novantennale della classe compatta e porta ancora una volta caratteristiche innovative al segmento.

Così si è espresso Florian Huettl, CEO della casa automobilistica, parlando del nuovo modello.

OPEL ASTRA RESTYLING: UN NUOVO FRONTALE

Le novità estetiche riguardano soprattutto il frontale Opel Vizor che è stato ridisegnato e dove è presente al centro il logo della casa automobilistica illuminato. Logo illuminato che funge come una sorta di punto di origine per la nuova firma luminosa dei fari Intelli-Lux HD Matrix Led di cui la nuova Opel Astra 2026 è dotata. Non mancano pure alcuni ritocchi al paraurti per dare al nuovo modello un look un po’ più sportiveggiante. Arrivano anche nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici. Con il restyling saranno disponibili anche le nuove colorazioni Kontur White e Klover Green. Inoltre, il nuovo modello si potrà avere nelle varianti bicolore con tetto nero a contrasto.

Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, l’impostazione rispetto al modello precedente non cambierà. Opel ha comunque lavorato per migliorare il comfort grazie all’introduzione dei sedili anteriori ergonomici Intelli-Seat di serie. In alternativa sarà possibile avere i sedili AGR. Nuovi sono pure i rivestimenti per migliorare la qualità percepita con un occhio alla sostenibilità dato che vengono utilizzati materiali riciclati.

MOTORI

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la novità più rilevante riguarda la versione elettrica. Infatti, per Opel Astra Electric arriva la nuova batteria da 58 kWh che permetterà di portare l’autonomia a 454 km secondo il ciclo WLTP. Accumulatore che potrà essere ricaricato in corrente continua fino ad un potenza di picco di 100 kW. Inoltre, altro dettaglio interessante, arriva la tecnologia V2L (Vehicle-to-load) che permette di utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni. Sebbene Opel non sia entrata nei dettagli, con il restyling non dovrebbero esserci ulteriori novità di motore. Dunque, aggiornamento della versione elettrica a parte, gamma di motori confermata.