Mercedes Classe A, l'erede potrebbe avere uno stile da un crossover

L’erede della Mercedes Classe A? Pare che arriverà ma sarà un’auto differente rispetto a quella attuale. Infatti, abbandonerà le forme da hatchback per quelle di un crossover. Le indiscrezioni circolano da tempo ma, adesso, Automotive News Europe torna a parlare del futuro della Classe A che sarà ancora lungo, sebbene ci sarà una piccola rivoluzione con un netto cambio di stile.

DOVEVA ESSERE CANCELLATA, MA POI…

Mercedes aveva presentato alcuni anni fa una strategia per puntare ancora di più sul lusso e non c’era più posto per la Classe A che sarebbe stata mandata in pensione assieme alla Classe B. Una scelta che aveva fatto molto discutere dato il successo di questo modello, visto come porta d’accesso al mondo della casa automobilistica tedesca. Poi le cose sono cambiate, il mercato si è evoluto in direzione differente da quella che Mercedes pensava e i numeri mostrano come la Classe A sia ancora particolarmente apprezzata da parte di clienti. Un modello che serve a fare numeri e che strizza l’occhio ai clienti più giovani, quelli che una volta entrati nel mondo Mercedes, un domani potrebbero puntare ad altri modelli.

Il mercato però oggi gradisce soprattutto i SUV/crossover e quindi la direzione non può che essere questa per continuare ad ottenere l’attenzione dei clienti. Indiscrezioni affermano che poggerà sulla piattaforma MMA che permette di realizzare sia auto elettriche e sia ibride. Questo significa che la futura Classe A potrà essere proposta con diverse opzioni di motorizzazioni. Si tratta della medesima piattaforma su cui è stata realizzata la nuova CLA e quindi dispone dell’architettura a 800 V che permetterà alla variante elettrica di effettuare ricariche ad altissima potenza.

Ma quando potrebbe arrivare la nuova Mercedes Classe A? Tempi precisi non ce ne sono ma ci vorranno almeno un paio di anni e quindi non prima del 2028. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi. Appare comunque chiaro che la casa automobilistica tedesca ha bisogno di un modello “entry level” da posizionare al posto dell’attuale Classe A quando sarà mandata in pensione.