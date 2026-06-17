Jason Statham si regala una iconica Lamborghini storica

Sul set Jason Statham è spesso protagonista di inseguimenti a bordo di potenti vetture, ma la sua vita reale non è molto distante da un film d’azione. Il nativo di Shirebrook ha scritto il suo copione tra tuffi dal trampolino, interpretazioni dietro la cinepresa e un parco auto che fa invidia ai pro driver. Nel suo garage l’attore di Fast & Furious vanta due Audi R8, una bianca e una nera, una Jaguar E-Type e una XJR, una Lamborghini Murcielago LP, una Porsche 911 GT2, oltre a un’Aston Martin DBS e tanti altri modelli esclusivi.

L’attore britannico, prima ancora di diventare una stella internazionale, non avrebbe mai immaginato di potersi permettere una Lamborghini Miura. In un post pubblicato sul profilo Instagram è ritratta un’unità di colore arancione, che può raggiungere i 3 milioni di euro. Presentata al Salone dell’automobile di Ginevra del 1966, la Miura P400 cambiò il corso della vita di Ferruccio Lamborghini.

Un pezzo di storia

La supercar italiana esposta nell’evento elvetico era così avanti rispetto alle rivali che lasciò gli appassionati senza fiato. Il progetto nasceva da una intuizione dei tecnici Gian Paolo Dallara e Paolo Stanzani. Lamborghini per le sfide in pista aveva sfruttato lo schema a motore centrale di alcune automobili da competizione dell’epoca, quali la Ford GT40 o la Ferrari 250 LM. Il motore della Lamborghini era montato trasversalmente tra l’abitacolo e l’assale posteriore, creando una soluzione unica.

La Miura prese vita in tempi record, grazie all’impegno di un giovane designer Marcello Gandini, da poco divenuto capo disegnatore di Bertone in sostituzione di Giorgetto Giugiaro che se ne era andato alla Ghia. Il motore 3.9 litri V12 aspirato da 350 CV con cambio manuale e trazione posteriore rappresenterà una sfida per l’attore. La guida senza aiuti di una Miura non è banale, non a caso la vettura emiliana fu dedicata all’allevatore di tori da combattimento Don Eduardo Miura Fernandez. Fu la prima vettura ispirata alla tauromachia di una lunga tradizione che dura sino a giorni attuali.

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Gioiello da collezione

Jason Statham è tra gli attori di film d’azione più popolari al mondo. La sua posizione economica da vero re gli consente di acquistare auto esclusivissime. Le sue pellicole hanno incassato un totale di oltre 8 miliardi di euro, rendendolo uno degli attori più osannati degli ultimi 30 anni.

Trai suoi ruoli principali ricordiamo Guy Ritchie, come Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998) e Snatch – Lo strappo (2000) insieme a Brad Pitt. In seguito è stato scelto per la trilogia di Transporter (2002-2008), Crank (2006), Rogue – Il solitario (2007), la serie di film The Expendables (2010-2023) con Stallone, il monster movie Shark – Il primo squalo (2018) e il suo seguito Shark 2 – L’abisso (2023). In Fast & Furious la sua immagine si è legata al mondo dei motori e Jason dal 2013, anno del suo primo cameo nel sesto capitolo della saga, ha arricchito la sua collezione con modelli iconici.