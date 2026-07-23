Trasformano una Lamborghini in un mostro per la Dakar, l’ultima follia targata Rezvani

Una delle supercar italiane di maggiore successo al mondo è diventata una bestia che non teme la sabbia e lo sterrato. Il brand americano Rezvani, specializzato nella creazione di auto estreme, ha presentato la Dune, rendendo ancora più eccessiva la Sterrato. L’obiettivo era elaborare un mezzo 4×4, in appena 7 unità, in grado di superare qualsiasi ostacolo senza rinunciare a performance straordinarie.

Della Huracán tradizionale ha la base tecnica, mentre la carrozzeria è stata radicalmente rivista con pannelli in fibra di carbonio, carreggiate di ampie dimensioni, presa d’aria sul tetto e un design aggressivo. Il risultato estetico è convincente con linee sinuose che non lasciano traspirare la parentela con l’ex entry level della gamma della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Prestazioni infuocate

Per affrontare ogni tipologia di terreno i tecnici americani hanno rialzato l’assetto di circa 11,5 centimetri rispetto alla Sterrato, montato pneumatici tassellati da 31 pollici, solitamente adottati su pick-up e fuoristrada. Sotto al cofano rimane il V10 da 5,2 litri, senza aspirazione ma con un compressore volumetrico che alza la potenza a 800 CV, quasi 200 in più rispetto alla Huracán Sterrato. Grazie alla collaborazione con VF Engineering, azienda americana specializzata nell’elaborazione di propulsori ad alte prestazioni, il motore ha avuto un importante aumento di potenza.

Ogni unità è stata costruita su misura in base alle richieste specifiche dei clienti. Bastano 1.300 euro per prenotarla, tuttavia il prezzo finale è rimasto top secret. La Lamborghini Huracán Sterrato partiva da un costo di listino di poco inferiore a 240.000 euro ed è stata prodotta in 1.499 unità. In questo caso l’esclusività potrebbe portare il prezzo alle stelle.

La filosofia di Rezvani

Il frontale della vettura risulta aggressivo, pur avendo uno stile morbido. Federico Foschini, responsabile marketing e vendite di Lamborghini, ha annunciato al Goodwood Festival Of Speed 2026, che la concezione della Sterrato è ancora viva nei progetti del marchio, ma non è chiaro se la Temerario avrà una versione dedicata.

Rezvani Motors è nata nel 2013 da una idea di Ferris Rezvani. La produzione dei veicoli di Rezvani Motors avviene in una struttura di 50.000 piedi quadrati a Santa Ana, in California. L’artista Chris Brown ha acquistato la prima Rezvani Beast nel 2015 per 200.000 dollari. La vettura è stata utilizzata anche nelle riprese del singolo “Zero". La Tank, invece, è stata progettata per essere un camion in stile militare per la strada. In questo caso a comprarla sono stati anche Jamie Foxx e Rampage Jackson. I 7 esemplari della Dune probabilmente andranno a ruba tra i vip a prescindere dal costo.