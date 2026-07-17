Lamborghini snobba il cambio manuale, non tornerà sulle prossime supercar

Manuale sì o manuale no? Questo è il dilemma delle Case costruttrici di lusso che si stanno domandando se assecondare o meno il desiderio di tanti puristi cresciuti con il pomello di un cambio tra le mani. Se i giovani di oggi credono che il tacco-punta sia una tecnica di danza, c’è una vecchia guardia (quella con più potere di acquisto) che vorrebbe tornare al passato con il tradizionale stacco di frizione.

Il lancio della Ferrari 12Cilindri Manuale ha aperto un dibattito nella vicina Sant’Agata, ma nei piani non dovrebbe esserci l’intenzione di lanciare un modello simile a quello proposto della Casa modenese. In base a quanto è emerso sulle colonne di Road & Track, la ragione risiede nel fatto che le strategie tecnologiche dell’azienda appartenente al Gruppo Volkswagen sono guidate dalla divisione motorsport.

La scelta della Casa del Toro

Alcuni appassionati delle supercar Lamborghini avranno guardato con un pizzico di invidia la creatura partorita dal brand del Cavallino rampante. La 12Cilindri Manuale è una vera GT con motore V12 dotata di uno speciale cambio a doppia frizione con un nuovo sistema “Manuale-by-Wire", che permette al conducente di cambiare marcia come se stesse guidando un’auto con cambio manuale. Vent’anni dopo l’iconica 599 GTB Fiorano con cambio manuale, la magia della trasmissione con la leva è tornata.

Il responsabile marketing e vendite di Lamborghini, Federico Foschini, ha dichiarato che al momento non ci sono piani per integrare una trasmissione simile su una delle supercar del marchio. “Ci sono ancora alcuni clienti che adorano questo genere di cose – ha spiegato il dirigente a Road & Track in occasione del Festival of Speed ​​2026 – E penso che sia un’opportunità, ma non è la tendenza. Perché quel tipo di… diciamo, prestazioni e coinvolgimento alla guida non si possono provare con questo tipo di cambio, capisci?"

Opportunità persa?

Lamborghini non sembra intenzionata a cavalcare l’hype della trasmissione manuale che sta coinvolgendo anche altri marchi di spessore a livello globale. Le Lamborghini stradali sono figlie dei prodotti racing e con un focus sull’ibridazione i cambi automatici con comandi al volante rimarranno al loro posto. Almeno Lamborghini non ha nessuna intenzione di proporre, come ha fatto Ferrari, una vettura full electric.

La richiesta per mastodontiche e pesanti vetture alla spina non è alta, così come non c’è l’intenzione di offrire una sportiva silenziosa che tradisca il DNA delle vere Lamborghini. I risultati negativi, all’interno del Gruppo VW, si sono visti già con Porsche che ha visto un netto calo di immatricolazioni. Nei primi mesi del 2026, la Casa del Toro ha venduto 2.620 vetture nel solo primo trimestre, registrando un fatturato di 863 milioni di euro e un risultato operativo di 200 milioni di euro. Gamma che vince non si cambia.