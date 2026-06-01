La fortezza mobile di Rezvani, il pick-up a prova di apocalisse

A prima vista sembra uno di quei mezzi usciti da un film di fantascienza, magari su un’epidemia di zombi, o addirittura da un videogame di guerra ambientato in qualche scenario del futuro. Invece, questo mezzo così audace e spregiudicato, muscolosissimo e carico di testosterone è reale. Certo, i temibili venti di tensione che soffiano in ogni parte del globo devono aver dato la spinta a Rezvani per concepire il suo Fortress. Il costruttore californiano ha presentato il suo primo pick-up, definendolo un “Tactical Off-Road-Truck“. Di che si tratta? Di un mezzo progettato per chi non cerca solo prestazioni, ma un’autentica protezione contro ogni tipo di minaccia esterna.

Una corazza impenetrabile

Del suo aspetto così duro e fuori degli schemi abbiamo già accennato, ma non abbiamo detto ciò che si nasconde sotto alla carrozzeria. Il Rezvani Fortress nasce su una base meccanica solida e collaudata, ovvero sia quella del Ford F-150 Raptor. Del veicolo originale, tuttavia, restano soltanto il telaio a longheroni e la struttura portante.

La vera particolarità però risiede nelle opzioni di difesa. Gli acquirenti possono infatti richiedere un pacchetto di blindatura completo che trasforma il pick-up in un veicolo tattico, praticamente militare. Questo kit include pannelli della carrozzeria corazzati, vetri antiproiettile, una protezione del sottoscocca ideata per resistere alle esplosioni e un serbatoio del carburante rinforzato. Per garantire la mobilità in ogni condizione, il Fortress monta sospensioni rafforzate e pneumatici Run-Flat antiforatura da 37 o 40 pollici, che portano la luce libera dal suolo alla notevole misura di 38 centimetri.

Kit di sopravvivenza

Qualora la blindatura passiva non bastasse, il Fortress può essere munito con tecnologie di difesa attiva degne di un film di spionaggio. Tra gli optional si può contare sulle maniglie delle porte elettrificate, un sistema di cortina fumogena per coprire la fuga, luci stroboscopiche accecanti e addirittura un dispositivo per l’erogazione di spray al peperoncino. Per contrastare attacchi chimici o biologici, il veicolo viene fornito con maschere antigas ABC dedicate.

Il veicolo non si limita a proteggere, ma mira a garantire l’autonomia assoluta attraverso il pacchetto “Off-Grid". Questo sistema include: pannelli solari, generatore a benzina e stazione di ricarica portatile per quanto riguarda l’energia; sistema di accumulo dell’acqua potabile e frigorifero integrato per il sostentamento; connessione internet satellitare, radio ad alta potenza e interfono con altoparlanti esterni per le comunicazioni; sistema di visione notturna a infrarossi per muoversi nell’oscurità totale e per non perdersi in nessuno scenario.

Quanto costa

Sotto il cofano non potevano mancare dei fuochi d’artificio, degni di un veicolo così fuori dall’ordinario. La versione di serie monta un V6 biturbo da 3,5 litri con 457 CV, ma per chi ricerca il massimo delle prestazioni è disponibile un V8 sovralimentato da 5,2 litri capace di sprigionare fino a 862 CV. Entrambe le motorizzazioni sono abbinate a un cambio automatico a 10 rapporti e a una trazione integrale permanente dotata di differenziali bloccabili. La forza frenante è affidata a un impianto Brembo con pinze a otto pistoncini e dischi maggiorati.

Mentre l’abitacolo conserva l’impostazione funzionale del Ford F-150, i materiali possono essere personalizzati con numerose opzioni di lusso per i sedili. Il costo di questo castello su quattro ruote è, prevedibilmente, proibitivo: i prezzi partono da 285.000 dollari (circa 245.000 euro) ma, attingendo alla lista degli optional tattici, si possono superare rapidamente i 580.000 dollari. Un salto enorme rispetto ai circa 70.000 euro necessari per un normale Ford F-150 Raptor negli Stati Uniti. Insomma, fate i vostri conti se volete un mezzo a prova di apocalisse.