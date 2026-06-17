Harley-Davidson Super Glide 2026: stile vintage, ma tanta tecnologia

Dietro ogni grande moto c’è una storia di uomini, intuizioni e asfalto. Quella della Harley-Davidson Super Glide inizia lontano, nel 1963, quando un giovane designer di soli 30 anni decide di legare il proprio destino all’azienda di famiglia. Quel giovane era Willie G. Davidson, nipote del co-fondatore William A. Davidson. Fresco di laurea all’Art Center College of Design di Pasadena, in California, e con alle spalle un’esperienza nel reparto stile della Ford Motor Company, Willie G. entrò in Harley con una voglia matta di lasciare il segno.

Un omaggio in edizione limitata

Cinquantacinque anni dopo, la storia si ripete. Harley-Davidson ha deciso che è il momento di rimettere in strada quel nome pesante, e lo fa guardando esattamente nella stessa direzione. Il custom della West Coast. A guardarla con distacco, questa nuova Super Glide 2026 potrebbe sembrare una Street Bob con una mano di vernice premium, tanto cromo e un manubrio più alto per stare in sella a pugni alzati nel vento. Ma fermarsi alle apparenze sarebbe un errore, perché sotto c’è molto di più. E’ una dichiarazione d’amore a Willie G. e alle spiagge della Southern California.

La scelta del momento, poi, è un colpo da maestri della nostalgia. La moto debutterà nel 2026 in un’edizione speciale per i 250 anni della nascita degli Stati Uniti (4 luglio 1776), e per l’occasione la produzione si fermerà a soli 2.500 esemplari numerati in tutto il mondo. Sotto il vestito batte la ciclistica della famiglia Softail, ma l’impatto visivo è un viaggio nel tempo dritto al 1971. Merito della carrozzeria in White Onyx Pearl e di quelle grafiche rosse e blu che decorano serbatoio e parafanghi, copiate millimetricamente dall’antenata.

Cuore Milwaukee-Eight e ciclistica moderna

Sotto il vestito vintage pulsa però una tecnologia decisamente contemporanea. La Super Glide 2026 è spinta dal motore V-Twin Milwaukee-Eight 117 Classic, capace di erogare 98 CV di potenza e ben 120 lb-ft (circa 163 Nm) di coppia massima.

Il comparto sospensioni si affida a una forcella anteriore da 49 mm con tecnologia dual-bending valve e a un monoammortizzatore posteriore nascosto sotto la sella, dotato di regolazione idraulica del precarico, che garantisce un’escursione di 3,4 pollici (circa 8,6 cm). La frenata è gestita da un singolo disco anteriore da 300 mm e da un disco posteriore da 292 mm. La moto poggia su cerchi a raggi tubeless calzati da pneumatici Dunlop “Harley-Davidson Series” nelle misure 100/90-19 all’anteriore e 150/80-16 al posteriore.

Tecnologia al servizio del pilota e dotazioni di serie

Nonostante il look richiami il passato, la sicurezza è di ultima generazione. Harley-Davidson ha equipaggiato questa limited edition con un pacchetto completo di sistemi elettronici di assistenza alla guida cornering, sensibili all’angolo di piega:

Sistema antibloccaggio dei freni (ABS / C-ABS)

Controllo di trazione (TCS / C-TCS)

Controllo della coppia in rilascio (DSCS / C-DSCS)

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)

Il pilota può inoltre gestire l’erogazione attraverso tre mappature del motore (Road, Rain e Sport), selezionabili sia in movimento sia da fermi. L’illuminazione è interamente a LED, dal faro anteriore da 5,75 pollici agli indicatori di direzione, fino allo stop posteriore. Sulla console trova spazio un display da cinque pollici che combina un tachimetro analogico nella parte superiore e uno schermo digitale LCD multifunzione subito sotto.

Disponibilità, prezzi e un’eredità che continua

La Super Glide 2026 sarà disponibile (bisogna capire se solo inizialmente) esclusivamente per i mercati di Stati Uniti e Canada con un prezzo di listino di 15.999 dollari. Resta da vedere se Harley-Davidson sia riuscita a fare centro nel cuore degli appassionati più puristi e, soprattutto, se il vecchio Willie G. avrebbe approvato questa reinterpretazione del suo primo grande amore su due ruote.