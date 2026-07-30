Ducati in vendita? Sindacati in subbuglio e avanza l'ipotesi di un pretendente

Fino a ieri pareva la solita voce di corridoio, una delle tante che girano tra gli addetti ai lavori nel mondo dei motori. Adesso la vendita di Ducati non è più solo una suggestione da analisti o testate di settore. Perché la partita si è spostata su un piano decisamente più concreto, ed è arrivata al tavolo dei rappresentanti dei lavoratori.

A lanciare l’allarme è stato il Corriere della Sera, rivelando che i sindacati italiani e tedeschi si sono già mossi per contattare direttamente i vertici del Gruppo Volkswagen. Cercano risposte chiare, vogliono capire cosa stia succedendo davvero a Wolfsburg e spazzare via i dubbi che iniziano a pesare sulle prospettive della casa di Borgo Panigale.

Perché disfarsi di un’azienda che vola?

Sia chiaro. I timori delle tute blu non nascono da un momento di difficoltà aziendale. È esattamente l’opposto. Ducati viaggia col vento in poppa ed è tra i marchi che rendono di più nell’intero panorama motociclistico mondiale.

Negli ultimi anni la società ha macinato un record finanziario dietro l’altro, sfondando a più riprese la quota del miliardo di euro di fatturato. I margini di guadagno restano tra i più alti del settore, spinti da una gamma posizionata verso l’alto e dal ritorno d’immagine enorme garantito dai successi iridati in MotoGP e WorldSBK.

La vera ironia della vicenda sta tutta qui. È proprio questa salute di ferro a scatenare i rumor. Se Volkswagen decide di privarsi di Ducati, non lo fa certo per salvarla dal baratro, ma per far cassa. Si tratterebbe di mettere sul mercato una gallina dalle uova d’oro capace di fruttare una liquidità enorme, utile magari ad altre strategie del colosso tedesco.

L’incubo di un futuro al buio nell’era della svolta elettrica

Per chi lavora negli stabilimenti, però, il cambio di proprietà fa paura. Non ci sono segnali di licenziamenti o di chiusure all’orizzonte, questo no. La vera spina nel fianco è l’incertezza: un conto è avere alle spalle le spalle larghe di uno dei più potenti colossi automobilistici della Terra, un altro è finire nelle mani di un compratore di cui non si conosce ancora il nome.

Il momento storico, tra l’altro, è dei più complessi per le due ruote. La transizione verso i motori elettrici, i vincoli sulle emissioni che si stringono sempre di più, le tecnologie da sviluppare e una concorrenza estera agguerrita richiedono montagne di soldi da investire. Avere il paracadute economico di Volkswagen dà una serenità che oggi molti considerano vitale per sopravvivere alle sfide dei prossimi anni. Da qui il pressing dei sindacati. Pretendono di leggere le carte prima che le decisioni vengano prese sopra le loro teste.

Ma l’attesa di risposte si fa pesante

Per adesso la situazione resta congelata alle indiscrezioni. Da Volkswagen non sono arrivate conferme formali sulla volontà di cedere la controllata o di disinvestire, così come Ducati va avanti per la sua strada senza scossoni: la produzione continua regolarmente e i programmi operativi e sportivi non hanno subito variazioni. Oltretutto nei giorni scorsi anche l’amministratore delegato Claudio Domenicali aveva ridimensionato le voci, spiegando che all’interno dell’azienda non sono in corso discussioni su un cambio di proprietà. Tuttavia, alcune testate rilanciano l’argomento con un misterioso pretendente pronto a rilevare il 100% della holding italiana.

Sta di fatto che la discesa in campo delle organizzazioni sindacali cambia il peso di questa storia. Un’ipotesi ritenuta remota fino a qualche mese fa oggi appare decisamente più credibile. Se la cessione dovesse andare in porto, si tratterebbe con ogni probabilità di uno dei passaggi di mano più imponenti nella storia recente dell’industria della moto. Per ora resta una sola certezza. Le domande aumentano ogni giorno, mentre le risposte stentano ad arrivare.