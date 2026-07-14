Mercedes Baby Classe G: la produzione non sarà in Germania, ma in Ungheria

Dopo le indiscrezioni è arrivata l’ufficialità: l’inedito fuoristrada compatto di Mercedes-Benz, che andrà a posizionarsi sotto all’attuale Classe G, non sarà realizzato in Germania come la sorella maggiore, ma in Ungheria. Soprannominato “Baby Classe G”, il nuovo modello è atteso al debutto nel corso del 2027.

La fabbrica

Lo stabilimento ungherese scelto per la nuova linea di prodotto è quello di Kecskemét. Questa fabbrica, grazie a un imponente investimento di circa un miliardo di euro, è stata profondamente rinnovata diventando uno degli impianti produttivi più grandi, moderni e flessibili di Mercedes a livello globale. Oltre al fuoristrada compatto in arrivo, l’impianto ospita già le linee di assemblaggio della GLB (qui la nostra prova) e si prepara ad accogliere la futura Mercedes Classe C elettrica.

Costo del lavoro inferiore

La scelta di spostarsi in Ungheria risponde a una chiara strategia finalizzata al contenimento dei costi. In Ungheria, infatti, il costo del lavoro è inferiore rispetto alla Germania. Questa strategia risulta essenziale per garantire la redditività di un modello che, visto il prezzo inferiore, presenta margini di profitto più limitati rispetto all’attuale Classe G.

Sostenibilità

La razionalizzazione finanziaria si unisce però alla sostenibilità. Il sito ungherese è infatti dotato di un enorme parco solare di 240.000 metri quadrati che, insieme ai pannelli sul tetto, consente di produrre fino a 42,3 MWp di energia pulita, che corrisponde a circa il 25% del fabbisogno energetico annuo della fabbrica. Questo importante risultato è stato ottenuto ottimizzando l’efficienza dell’impianto grazie anche all’intelligenza artificiale e alla forte digitalizzazione.