La Baby G di Mercedes è sempre più vicina: test invernali per la Mini Classe G

Mercedes continua il lavoro di sviluppo su quella che oggi conosciamo come “Baby G“, o “Mini Classe G“. Si tratta di un nuovo modello della famiglia della Classe G che sarà più piccolo senza però perdere quelle capacità off-road che hanno contraddistinto da sempre il fuoristrada tedesco. Le prime foto spia risalgono alla fine dello scorso anno e, adesso, sono arrivati nuovi scatti che mostrano il nuovo fuoristrada sulle strade innevate del Nord Europa dove sta continuando ad effettuare i classici test invernali. In questa parte dell’anno, infatti, molte case automobilistiche sono solite portare i loro nuovi modelli vicino al Circolo Polare Articolo per effettuare collaudi in condizioni climatiche particolarmente sfidanti.

PIÙ PICCOLA MA SEMPRE UNA VERA CLASSE G

I nuovi scatti mostrano sempre la Baby G di Mercedes camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria ma rappresentano una nuova occasione per vedere nuovamente da vicino il nuovo fuoristrada che dovrebbe arrivare nel 2027 e che diventerà la proposta “entry level" della gamma del fuoristrada tedesco. Da quanto possiamo vedere, le forme saranno sempre squadrate come la Classe G che già conosciamo bene. Tuttavia, avrà un aspetto più moderno grazie ad un frontale rivisto dove troveremo fari caratterizzati da una diversa firma luminosa. Al posteriore vediamo l’alloggiamento della ruota di scorta che però potrebbe essere utilizzata come vano per contenere i cavi di ricarica dato che la Baby G di Mercedes sarà proposta con una motorizzazione elettrica.

COSA SAPPIAMO?

Alcuni dettagli sulle sue caratteristiche tecniche erano già stati raccontati da Mercedes in passato. Il fuoristrada poggerà su di una piattaforma tutta nuova ma potrà contare sempre su di un telaio a longheroni proprio come la sorella maggiore per offrire le massime prestazioni in off-road. Sebbene faccia parte della gamma della Classe G, utilizzerà componenti unici, realizzati appositamente, più di quanti si potrebbe immaginare, almeno stando a quanto raccontato in passato.

SOLAMENTE ELETTRICA?

Almeno per il momento sembrerebbe di si, la Baby Classe G di Mercedes dovrebbe disporre di powertrain 100% elettrici. Eppure, visti i risultati non ottimali delle vendite della Classe G elettrica, c’è chi pensa che alla fine ci sarà anche una versione dotata di motori endotermici. Nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più e quindi non possiamo fare altro che attendere ulteriori novità.