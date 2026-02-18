Controllo batteria e alternatore: ecco l’offerta sul tester professionale

Può capitare che l’auto fatichi ad avviarsi. Specialmente in queste mattine dove il termometro è stabile su temperature molto basse. Così come che sul quadro strumenti si accenda la spia della batteria. Non sempre però queste situazioni indicano che è la batteria il componente da sostituire. Per questo è utile avere a disposizione un tester dedicato che permetta di capire rapidamente se il malfunzionamento dipende dalla batteria o dal sistema di ricarica. Su eBay oggi è in offerta con il codice sconto FRITPRO25 il tester digitale professionale ZECA 210.

L’utilità di un tester professionale

Il tester digitale ZECA 210 serve per effettuare controlli su batterie e alternatori a 12 V. L’operazione richiede circa 15 secondi e non comporta scariche o stress per l’impianto elettrico. Il dispositivo lavora infatti a bassa corrente, evitando scintille o surriscaldamenti che potrebbero danneggiare la centralina elettronica. E poi il test non incide sulla carica della batteria.

La prova viene eseguita tramite pinze a doppio contatto con connessione di tipo Kelvin. Sono quel tipo di morsetti che utilizzano due punti di contatto separati per ciascun polo della batteria e che permettono una lettura più precisa e affidabile, soprattutto quando si misurano valori molto bassi o si vogliono evitare errori dovuti a dispersioni.

Il tester analizza la batteria secondo diversi standard internazionali (tra cui EN, DIN, IEC, SAE e JIS) e le informazioni vengono visualizzate su un display retroilluminato a LED con matrice 2 per 16 caratteri, leggibile anche in ambienti poco illuminati. Il menu può essere impostato in sei lingue. Il tester ha una struttura in tecnopolimero con rivestimento soft touch e viene fornito con un pratico borsello con chiusura zip per trasportarlo comodamente.