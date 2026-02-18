Cerca

Controllo batteria e alternatore: ecco l’offerta sul tester professionale

Per individuare rapidamente la causa dei problemi di avviamento.

Controllo batteria e alternatore: ecco l’offerta sul tester professionale
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 18 feb 2026

Può capitare che l’auto fatichi ad avviarsi. Specialmente in queste mattine dove il termometro è stabile su temperature molto basse. Così come che sul quadro strumenti si accenda la spia della batteria. Non sempre però queste situazioni indicano che è la batteria il componente da sostituire. Per questo è utile avere a disposizione un tester dedicato che permetta di capire rapidamente se il malfunzionamento dipende dalla batteria o dal sistema di ricarica. Su eBay oggi è in offerta con il codice sconto FRITPRO25 il tester digitale professionale ZECA 210.

Acquista in offerta il tester professionale ZECA 210

L’utilità di un tester professionale

Il tester digitale ZECA 210 serve per effettuare controlli su batterie e alternatori a 12 V. L’operazione richiede circa 15 secondi e non comporta scariche o stress per l’impianto elettrico. Il dispositivo lavora infatti a bassa corrente, evitando scintille o surriscaldamenti che potrebbero danneggiare la centralina elettronica. E poi il test non incide sulla carica della batteria.

Tester Digitale per Alternatore Auto e per Batterie 12V ZECA Professionale 210

Tester Digitale per Alternatore Auto e per Batterie 12V ZECA Professionale 210

218,75
Vedi l’offerta

La prova viene eseguita tramite pinze a doppio contatto con connessione di tipo Kelvin. Sono quel tipo di morsetti che utilizzano due punti di contatto separati per ciascun polo della batteria e che permettono una lettura più precisa e affidabile, soprattutto quando si misurano valori molto bassi o si vogliono evitare errori dovuti a dispersioni.

Acquista in offerta il tester professionale ZECA 210

Il tester analizza la batteria secondo diversi standard internazionali (tra cui EN, DIN, IEC, SAE e JIS) e le informazioni vengono visualizzate su un display retroilluminato a LED con matrice 2 per 16 caratteri, leggibile anche in ambienti poco illuminati. Il menu può essere impostato in sei lingue. Il tester ha una struttura in tecnopolimero con rivestimento soft touch e viene fornito con un pratico borsello con chiusura zip per trasportarlo comodamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
3
Offerta KIA Picanto GPL, con finanziamento da 109 euro al mese: cosa c'è da sapere
Offerte e Promozioni
Sedili dell’auto strappati o rovinati? Ecco il kit in offerta per ripararli
Offerte e Promozioni
Niente più code ai caselli con le auto a noleggio grazie al dispositivo Tollpass di Locauto
Offerte e Promozioni
1
Scende sotto i 10€ la pasta per rimuovere completamente tutti i graffi superficiali dalla carrozzeria
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.