Nissan amplia la garanzia, fino a 10 anni di copertura con Nissan More

Oggi, acquistare un veicolo Nissan significa entrare in un ecosistema di protezione meticolosamente strutturato per garantire affidabilità e valore nel tempo. Il programma di garanzia del marchio giapponese si distingue per essere uno dei più completi e articolati del mercato automobilistico, coprendo ogni tipologia di alimentazione e necessità d’uso. Il programma Nissan More offre una copertura fino a 10 anni. Ma andiamo per gradi.

La Garanzia standard

Ogni nuova autovettura Nissan (termica, elettrificata o 100% elettrica) commercializzata in Italia beneficia di una garanzia di 3 anni o 100.000 chilometri. Si tratta di una tutela superiore alla garanzia di conformità di 2 anni prevista dalla normativa, offrendo un intero anno aggiuntivo di tranquillità ai proprietari. Oltre alla meccanica, sono inclusi per 3 anni la verniciatura e l’assistenza stradale gratuita, mentre la protezione contro la perforazione per corrosione della carrozzeria arriva fino a 12 anni.

Focus sull’elettrificazione: e-POWER e Full Electric

Nissan ha previsto coperture specifiche per le sue tecnologie di punta:

modelli ibridi ed e-POWER: i componenti elettrificati, inclusi il motore elettrico di trazione, l’inverter e le unità di controllo (VCM/HEVC), godono di una garanzia estesa a 5 anni;

i componenti elettrificati, inclusi il motore elettrico di trazione, l’inverter e le unità di controllo (VCM/HEVC), godono di una garanzia estesa a veicoli 100% elettrici: per chi sceglie la mobilità a zero emissioni, la protezione sulla batteria di trazione agli ioni di litio raggiunge gli 8 anni o 160.000 chilometri. Questa garanzia non copre solo i difetti di materiale, ma tutela anche contro la perdita di efficienza: se la capacità scende sotto le 9 tacche su 12 (visibili sul quadro strumenti), Nissan interviene per ripristinare il livello minimo di efficienza.

Nissan More: l’estensione fino a 10 anni

Il vero pilastro della strategia di fedeltà è il programma Nissan More, lanciato nell’ottobre 2024. Questo sistema permette di estendere gratuitamente la protezione fino a 10 anni o 200.000 chilometri. Si tratta di una copertura assicurativa rinnovabile che protegge i componenti più costosi, come motore, cambio, turbocompressore e, per le elettriche, moduli di distribuzione dell’energia. L’attivazione e il rinnovo sono semplicissimi: basta eseguire regolarmente il tagliando di manutenzione presso la rete ufficiale Nissan.

Veicoli Commerciali: lo strumento di lavoro protetto

Per i professionisti, Nissan offre una garanzia ai vertici della categoria sui veicoli commerciali leggeri (LCV): 5 anni o 160.000 chilometri. Questa copertura, che include anche 5 anni di assistenza stradale, è studiata per ridurre i costi di gestione e garantire la massima continuità operativa a chi utilizza il mezzo per la propria attività.