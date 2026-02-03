Mercedes-Benz Marco Polo: comfort e spazio per chi ama viaggiare

Grazie ad un design esclusivo e dimensioni esterne compatte, il Mercedes-Benz Marco Polo è generalmente considerato il veicolo da glamping della Casa di Stoccarda, ideale sia per i viaggi più lunghi che per un utilizzo più quotidiano.

Per molti clienti però il concetto va oltre e diventa quasi una sensazione di “casa", anche in viaggio. Questo feeling viene rafforzato dalla Casa della Stella con il nuovo Marco Polo, facendo leva su dettagli nuovi e intelligenti per l’organizzazione degli spazi abitativi, oltre ad una lavorazione più raffinata da parte degli specialisti interni all’azienda, i quali sono attualmente al lavoro sul prossimo step basato sulla nuova Mercedes-Benz Van Architecture.

Sagree Sardien, Head of Sales & Marketing Mercedes-Benz Vans, ha dichiarato:

Con il nuovo Marco Polo offriamo ai nostri clienti una casa su ruote ancora più sofisticata. Una casa che unisce con naturalezza viaggio e vita quotidiana, esprimendo allo stesso tempo una dichiarazione di stile. In altre parole: una Mercedes-Benz a tutti gli effetti.

Nello stabilimento di Ludwigsfelde, grazie ad un team specializzato e altamente motivato, il nuovo Marco Polo viene allestito in un reparto dedicato, grazie all’impiego di processi produttivi all’avanguardia, motivo per cui questo veicolo porta con sé tutte le eccellenze ad oggi disponibili di Mercedes-Benz.

A fare la differenza sono spesso i dettagli, quelli curati con attenzione quasi artigianale, elementi che spesso trasformano un veicolo in un’autentica casa su ruote. Partendo proprio da questo concetto, Mercedes-Benz ha deciso di sviluppare l’ultima evoluzione del suo apprezzato Marco Polo, concentrandosi sul perfezionamento mirato di alcuni elementi chiave dello spazio abitativo.

L’obiettivo non è stato quello di stravolgere un concept già vincente, ma di affinare l’esperienza a bordo, rendendola ancora più accogliente, funzionale e confortevole. La sostanza del Marco Polo, infatti, rimane invariata: basato sulla Classe V, conserva intatta la propria identità di riferimento nel segmento, affermandosi come un vero veicolo da glamping firmato Mercedes-Benz.

Un modello capace di coniugare libertà di viaggio, comfort premium e versatilità d’uso quotidiano, dimostrando ancora una volta come siano proprio i dettagli a definire l’eccellenza.