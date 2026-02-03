È a metà prezzo il pratico strumento digitale per misurare la pressione delle gomme
Una soluzione compatta per misurare con precisione la pressione.
Se le auto moderne hanno sistemi tecnologici che misurano in tempo reale la pressione delle gomme (grazie ad appositi sensori presenti negli pneumatici), per le sprovviste di questi sistemi è necessario trovare soluzioni alternative. Anche perché la pressione delle gomme è un parametro importante da monitorare. Incide non solo sulla sicurezza alla guida, ma anche sui consumi e sulla durata delle gomme stesse. In commercio ci sono tante soluzioni, più o meno pratiche, per controllare a quanti Bar stanno le gomme. Oggi su Amazon c’è un’interessante offerta a tempo per avere il misuratore digitale con il 50% di sconto e pagarlo meno di 10€.
Un misuratore digitale da usare tutti i giorni
Il misuratore digitale AstroAI è dotato di un display LCD retroilluminato che mostra immediatamente il valore della pressione. È una grande comodità soprattutto considerando che anche l’ugello è illuminato così da individuare rapidamente la valvola sulla gomma.
La misurazione è estremamente precisa e permette di monitorare la pressione in modo abbastanza affidabile per l’uso quotidiano. Le quattro unità disponibili includono PSI, Bar, Kgf/cm² e KPA, con un intervallo massimo di 150 PSI. L’azzeramento automatico velocizza il processo perché non richiede regolazioni manuali prima della misurazione. Basta premere il pulsante dedicato, scegliere l’unità di misura e procedere. Dopo alcuni secondi di inattività lo strumento si spegne per risparmiare energia.
L’impugnatura con superficie antiscivolo migliora la stabilità e rende l’utilizzo più semplice anche per chi ha poca dimestichezza con questo tipo di dispositivi. Il design compatto permette di riporlo facilmente nell’auto o nello zaino, così da averlo sempre a disposizione in ogni circostanza.
Uno strumento comodo e utile, ottimo anche come idea regalo, per avere sempre sotto controllo la pressione delle gomme dell’auto (ma anche di moto, scooter e bici) così da sapere tempestivamente quando intervenire.