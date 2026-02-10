Jony Ive, i grandi schermi touch nelle auto sono la "tecnologia sbagliata"

Per anni abbiamo visto gli interni delle nuove auto caratterizzarsi per la presenza di schermi sempre più grandi. Fortunatamente, alcune case automobilistiche hanno capito che si stava esagerando e hanno iniziato a fare un passo indietro, tornando a proporre un ambiente meno minimalista con una serie di comandi fisici, almeno quelli per gestire alcune delle principali funzionalità dell’auto come la climatizzazione. Jony Ive, ex responsabile del design di Apple ha voluto dire la sua, concordando che si è andati un po’ troppo oltre. Ive ha parlato di questo aspetto con i colleghi inglesi di Autocar a margine della presentazione in cui sono stati svelati gli interni della Ferrari Luce che Ive ha contributo a progettare.

UNA TECNOLOGIA SBAGLIATA

Secondo quanto racconta Jony Ive, gli schermi touch centrali sono “semplicemente la tecnologia sbagliata per la maggior parte dei comandi in auto“. E per spiegarlo fa anche un parallelo con l’iPhone.

Il motivo per cui abbiamo sviluppato il touch per l’iPhone è che stavamo sviluppando un’idea per risolvere un problema. L’idea di fondo era quella di sviluppare un’interfaccia multiuso che potesse essere una calcolatrice, una macchina da scrivere, una macchina fotografica, anziché avere pulsanti fisici. Non avrei mai usato il touch in un’auto per i comandi principali. È qualcosa che non avrei mai sognato di fare perché richiede di distogliere lo sguardo dalla strada. Quindi è semplicemente la tecnologia sbagliata per essere l’interfaccia principale.

Una posizione molto chiara e di recente abbiamo visto case automobilistiche come Volkswagen e Skoda tornare a riproporre i pulsanti fisici. Concentrare tutte le funzioni all’interno dell’infotainment, anche quelle base come il climatizzatore, può rendere la gestione complessa e sicuramente pericolosa se fatta in movimento dato che ci si deve distrarre dalla guida.

La nuova Ferrari Luce avrà comunque uno schermo touch centrale ma Jony Ive sottolinea che è stato progettato affinché i conducenti “possano usarlo in modo intuitivo, divertente e sicuro“. Inoltre, è completato da una serie di comandi fisici per gestire funzioni come il climatizzatore ed il riscaldamento dei sedili. Parlando della popolarità degli schermi touch nelle auto, Ive ha poi aggiunto che sono stati visti quasi come una moda e con il tempo, sono diventati sempre più grandi.