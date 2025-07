Anche Skoda lo ammette, servono più pulsanti fisici: distraggono meno degli schermi

Quando si sale a bordo sulle moderne auto, oggi si trovano schermi sempre più grandi e tutte le funzioni o quasi passano per il sistema infotainment. Tutto molto bello sulla carta perché permette di realizzare plance dal design “pulito”. Peccato però che sia tutto molto scomodo e anche pericoloso perché armeggiare con i menu dell’infotainment anche solo per regolare la climatizzazione mentre si guida, distrae, con tutti i rischi del caso. Volkswagen ha ammesso da un po’ di tempo che la strada dei soli display non è quella corretta e ha promesso che in futuro all’interno dell’abitacolo le persone troveranno più tasti fisici, almeno per gestire le funzionalità più importanti.

All’interno del Gruppo tedesco anche Skoda ha puntato molto sui grandi display anche se in maniera meno estrema rispetto a Volkswagen. Pensiamo, ad esempio, agli smart dial che troviamo su alcuni modelli. Si tratta di selettori circolari attraverso i quali è possibile gestire alcune funzioni dell’auto come la climatizzazione. Pure Skoda ha comunque ammesso che servono più comandi fisici in auto e parlando con The Independent, il CEO della casa automobilistica spiega che proprio gli smart dial sono la strada da seguire. C’è bisogno di tasti fisici, gli automobilisti hanno bisogno di qualcosa che si percepisca e che non distragga.

PIÙ PRATICITÀ E MENO DISTRAZIONE

Per Skoda bisogna quindima serve maggiore praticità che garantisca anche una minore distrazione alla guida. Gli smart dial vengono quindi visti come una soluzione ideale per offrire dei controlli fisici, intuitivi e di facile gestione. Skoda utilizza questa configurazione solo su di una manciata di modelli ma è probabile che presto la troveremo pure in altre vetture. Ricordiamo che gli smart dial sono, ciascuno dotato di un display digitale da 32 millimetri. I due Smart Dial esterni per il conducente e il passeggero anteriore controllano la temperatura interna, il riscaldamento e la ventilazione dei sedili, visualizzando la funzione attiva. Il selettore centrale può controllare fino a quattro funzioni diverse, come il volume dell’infotainment, la velocità della ventola, la direzione dell’aria, il climatizzatore, le modalità di guida e lo zoom delle mappe. Si può configurare direttamente dall’infotainment.

Sicuramente le auto moderne continueranno a proporre ampi schermi ma è positivo che alcune case automobilistiche abbiano riconosciuto che la rimozione quasi totale dei tasti fisici non va bene ed è apprezzabile il loro impegno ad offrire un utilizzo più pratico delle funzioni dell’auto.