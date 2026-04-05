I 35 anni di Škoda nel Gruppo Volkswagen: dall'anatroccolo dell'Est al cigno di oggi

Sono trascorsi esattamente trentacinque anni da quel 28 marzo 1991, il giorno in cui ha ufficialmente legato il suo destino al Gruppo Volkswagen. In questo lungo arco di tempo, il marchio di Mladá Boleslav ha compiuto una metamorfosi incredibile, come quella della favola di Hans Christina Andersen e del suo “brutto anatroccolo” divenuto uno splendido “cigno”.

Il “grimaldello” della modernità: la Favorit

La storia di questo accordo non nasce dal nulla, ma trova le sue radici in un’auto “ponte" che ha saputo collegare due ere geologiche: la Favorit. Introdotta nel 1987 alla Fiera Internazionale di Brno, la Favorit rappresentò una vera ventata di modernità in un panorama meccanico orientale che appariva ormai primitivo e spartano. Fu il “grimaldello" progettato per scardinare i confini tra Est e Ovest, adottando la trazione anteriore e il motore trasversale.

Questa vettura non era solo un prodotto locale, ma poteva contare su “nobili padrini" occidentali: la carrozzeria portava la firma di Bertone, mentre la meccanica aveva beneficiato della consulenza tecnica di Porsche. Persino Volkswagen aveva offerto il proprio contributo, suggerendo un’impostazione del retrotreno simile a quella della Golf. Proprio un prototipo di Favorit, testato a Wolfsburg negli anni Ottanta, fece scoccare la scintilla dell’interesse tedesco: gli ingegneri rimasero impressionati dalla capacità dei tecnici Škoda di rispondere con ingegno a sfide ingegneristiche complesse nonostante le limitate risorse del regime.

L’accordo che ha cambiato la storia

Dopo la caduta del regime comunista nel 1989, apparve chiaro che Škoda, per competere globalmente partendo da una produzione limitata a soli due modelli (Favorit e la familiare Forman), necessitava di un partner strategico forte. Durante il processo di privatizzazione, Volkswagen emerse come il candidato ideale tra ben 24 potenziali partner.

L’accordo che stabiliva la joint venture tra il governo ceco e il Gruppo Volkswagen fu firmato dal Ministro dell’Industria Jan Vrba e dal presidente di Volkswagen Carl Hahn il 28 marzo 1991. Inizialmente, il Gruppo acquisì una partecipazione del 31% il 16 aprile 1991, per poi salire gradualmente fino al controllo totale del 100% nel maggio del 2000. Questo passaggio ha segnato l’inizio di una nuova era fatta di investimenti massicci, tecnologie condivise e uno sviluppo coordinato che ha trasformato radicalmente il volto della fabbrica di Mladá Boleslav,.

Il presente: un leader tecnologico globale

Oggi, Škoda non è più la “parente povera” dell’industria automobilistica, ma un attore di primo piano attivo in circa 100 mercati,. Nel 2025, il marchio ha raggiunto un traguardo storico diventando il terzo brand più venduto in Europa, consegnando ai clienti oltre 1.040.000 veicoli. La sua espansione ha varcato i confini continentali, trovando nell’India un secondo pilastro fondamentale grazie a modelli sviluppati localmente come la Kylaq.

Ma il successo di questo “cigno” non si misura solo nei volumi di vendita. Škoda è diventata un centro nevralgico per l’intero Gruppo Volkswagen, agendo come fornitore chiave di motori e trasmissioni e, soprattutto, diventando il maggior produttore di sistemi di batterie per veicoli elettrici (BEV) dell’intero Gruppo. Con il lancio imminente dei modelli Epiq e Peaq, Škoda si prepara a raddoppiare la sua offerta elettrica, dimostrando che l’unione tra la creatività ceca e l’efficienza tedesca continua, dopo 35 anni, a guidare l’innovazione verso il futuro,.