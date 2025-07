NIO Firefly, la compatta elettrica attesa in Europa è anche molto sicura

NIO Firefly si appresta a debuttare in Europa, almeno in Norvegia e nei Paesi Bassi che sono i primi mercati in cui sarà commercializzata. Modello che sulla carta è interessante anche per un prezzo di partenza inferiore ai 30 mila euro. Adesso sappiamo che questa compatta elettrica è anche sicura. Infatti, la NIO Firefly è diventata la prima compatta ad ottenere il massimo punteggio nei crash test in Cina. Infatti, ha ottenuto il punteggio di “G e G+” in tutte e quattro le categorie di valutazione negli ultimi risultati ufficiali dei test del China Insurance Automotive Safety Index (C-IASI).

PROMOSSA A PIENI VOTI

Nello specifico, ha ottenuto la valutazione più alta, “G+" (Good+), per l’indice di sicurezza degli occupanti, l’indice per la protezione dei pedoni (all’esterno del veicolo) e l’indice dei sistemi di sicurezza attiva. Valutazione “G" (Good) per la resistenza agli urti e pure per nell’indice dell’economica delle riparazioni. Tali risultati permettono di collocare la nuova NIO Firefly insieme ad Aito M9 e Onvo L60, come il terzo modello nella storia di C-IASI ad aver ottenuto valutazioni “Good" o “Good+" (G e G+) in tutte e quattro le categorie.



SPECIFICHE TECNICHE

Quest’anno, C-IASI ha introdotto normative più rigide, cone i livelli di valutazione sono G+ (Good+), G (Good), A (Acceptable), M (Marginal) e P (Poor). Il risultato della NIO Firefly è risaltato per via delle dimensioni compatte della vettura segno che nonostante il marchio cinese abbia lavorato per contenere i costi, l’auto è progettata bene. Del resto, al momento della presentazione NIO aveva enfatizzato che l’auto era stata sviluppata per ottenere i massimi punteggi nei crash test in Cina come in Europa.

Ricordiamo che NIO Firefly misura 4.003 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.557 mm altezza, con un passo di 2.615 mm. L’abitacolo offre uno stile minimalista ma c’è comunque tanta tecnologia. Dietro al volante troviamo lo schermo della strumentazione da 6 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente l’infotainment che può contare su di un display touch da 13,2 pollici. Parlando del powertrain, NIO Firefly dispone di un’unità che eroga una potenza massima di 105 kW (143 CV) e una coppia massima di 200 Nm. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 150 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria con celle LFP (litio-ferro-fosfato) da 42,1 kWh. L’autonomia secondo il ciclo WLTP è pari a 330 km.