Nuovo Nio ES8: il SUV di punta vuole mettere i bastoni tra le ruote alla Model Y L

Il SUV di punta ES8 di Nio non è mai stato un concorrente diretto della Tesla Model Y ma ora, con il debutto della nuova generazione di ES8, il prezzo del SUV cinese è sceso nella stessa fascia di prezzo di una delle auto più vendute in Cina.

In un evento tenutosi a Chengdu, Sichuan, Nio ha presentato il nuovo ES8, risaltando le caratteristiche tecnologiche e di prodotto. La nuova vettura è già disponibile nelle fasi di pre-ordine, mentre il lancio ufficiale e le consegne sono fissate per il Nio Day 2025, previsto per la fine del mese di settembre.

DESIGN E INTERNI

Ilcresce nelle dimensioni rispetto al passato e introduce numerosi aggiornamenti. Dal punto di vista delle misure ora lae il passo, molto generoso,. Grazie a queste maggiorate dimensioni, il modello passa dalla categoria di SUV medio-grande a

La terza generazione di ES8 adotta un nuovo linguaggo stilistico, con un frontale che si differenzia molto rispetto alle versioni precedenti e debutta per la prima volta un ampio frunk anteriore.

Nel mercato cinese degli EV, il frunk viene definito un segno distintivo di alta integrazione tecnologica.



Il fondatore, presidente e CEO William Li ha illustrato i dettagli di design esterni ed interni, evidenziando tutte le specifiche del modello e sottolineando come il nuovo ES8 di terza generazione integri il chip proprietario Shenjii NX9031 per la guida autonoma, che ha la stessa potenza di calcolo di quattro chip Nvidia Orin X.

Inoltre viene dotato di tre LiDAR: uno principale sul tetto con capacità di rilevamento fino a 500 metri e due laterali grandangolari a 120°. Innovazione rispetto al passato in quanto il modello precedente ne aveva solo uno, montato sul tetto.

Per il nuovo SUV sono previsti tre diversi allestimenti:

Executive Luxury Edition a 6 posti

Executive Luxury Edition a 7 posti

Executive Signature Edition a 6 posti

PIATTAFORMA E BATTERIA

PRESTAZIONI

Il veicolo è costruito su una piattaforma adcon picco massimo fissato a 925 volt. La batteria dapermette un’nel cicloe supporta laIn futuro il SUV verrà proposto anche con una, compatibile con la ricarica, che permetterà di effettuare una ricarica completa in circaES8 può recuperaredi ricarica o effettuare un cambio rapido di batteria in

STORIA DEL MODELLO

Il nuovo ES8 utilizza lo stessodella ET9, con unae una coppia massima diQuesto sistema di propulsione permette di scattare dache secondo Nio rappresenta la miglior accelerazione della categoria.ES8 sarà il primo modello prodotto in serie da Nio e avrà unper l’azienda.

PREZZI E PROMOZIONI

La storia dell’ES8 parte con la prima generazione (NT 1.0),come uno dei primi veicoli premium di un marchio cinese. Successivamente, la seconda generazione (NT 2.0) è stata, con alcuni aggiornamenti negli anni seguenti.Dal lancio sul mercato nel giugno 2018, ES8 ha raggiuntoSolo nel mese di luglio, le immatricolazioni sono stateil livello più alto da gennaio 2024, probabilmente favorito dalla necessità di smaltire le scorte in vista dell’arrivo della nuova generazione.Per incentivare i clienti, Nio offre inoltre benefici esclusivi agli early adopter: chi versa un deposito di 5.000 yuan