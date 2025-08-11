Tesla Model Y, in Europa la versione a passo lungo a 6 posti? C'è un indizio

Tesla si sta apprestando a lanciare la nuova Model Y a passo lungo e a 6 posti in Cina. Questo modello chiamato anche Model YL è stato anticipato dal solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) che ha fornito anche le prime caratteristiche principali. Ma sarà un modello dedicato al solo mercato cinese o lo vedremo anche altrove, per esempio in Europa? Dai dintorni del Nürburgring arrivano alcuni scatti spia che mostrano una Mode Y con un camuffamento all’anteriore e al posteriore. Guardando bene si notano alcuni dettagli che farebbero pensare che si tratti proprio della Tesla Model Y a passo lungo.

UNA MODEL Y A 6 POSTI ANCHE PER L’EUROPA

Il tutto va ovviamente preso con le dovute cautele ma una delle immagini mostra il taglio delle portiere posteriori che termina chiaramente davanti il passaruota, una dettaglio che vediamo solamente sulla Tesla Model YL per la Cina. Dunque, sembrerebbe effettivamente che Tesla sia testando sulle strade europee la versione a passo lungo del suo SUV elettrico. Inoltre, anche se parzialmente coperti da pellicole, si nota che i cerchi hanno lo stesso design di quelli del modello della Cina anticipato dal database del MIIT.



Una Tesla Model Y a passo lungo da 6 posti in Europa? Potrebbe essere dato che in passato la vecchia Model Y era proposta addirittura in una variante a 7 posti. Non rimane che attendere per capirne di più. In Germania c’è la Gigafactory di Tesla che produce le Model Y per il mercato europeo. Un’eventuale Model YL per l’Europa sarà prodotta qui oppure Tesla l’importerà dalla Cina? Lo scopriremo in futuro.



Ricordiamo che La nuova Tesla Model YL avrà una lunghezza di 4.976 mm, una larghezza di 1.920 mm e un’altezza di 1.668 mm, con un passo di 3.040 mm. A titolo di confronto, il SUV nella versione “normale" a 5 posti misura 4.797 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.624 mm altezza, con un passo di 2.890 mm. Leggero aumento delle dimensioni e configurazione a 6 posti dell’abitacolo a parte, per il resto la Model YL è identica alle altre versioni del SUV elettrico. La versione a passo lungo sarà solo Dual Motor.