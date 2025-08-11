BMW M3, 700 CV e look più cattivo grazie a G-Power

G-Power ci è ricascata. Il celebre preparatore tedesco ha messo le mani su un’altra BMW M3 di ultima generazione (lo aveva già fatto sulla Touring) e il risultato è una berlina talmente aggressiva che la già estrema versione CS, al confronto, sembra quasi una tranquilla compagna di viaggio. Non parliamo solo di look: qui c’è anche la potenza per sostenerlo. E tanta.



Sotto il cofano, infatti, il sei cilindri in linea biturbo è stato portato a 700 CV e 850 Nm di coppia massima. Numeri che, tradotti in strada, significano una velocità di punta di 310 km/h. Chi preferisce qualcosa di meno estremo non resterà a mani vuote. Ilpropone anche due step intermedi. Il primo porta la potenza a, il secondo a. In Germania, il prezzo parte daper il pacchetto base, sale aper la versione intermedia e toccaper la più potente.

Per avere un termine di paragone, la BMW M3 di serie offre 480 CV, 510 CV o 530 CV a seconda dell’allestimento. Insomma, con il pacchetto da 700 CV si entra di diritto nella sfera delle supercar, pur mantenendo l’aspetto e la praticità di una berlina compatta di lusso.

Non solo cavalleria

E per chi non si accontenta della sola meccanica, G-Power mette sul piatto un ventaglio di accessori da leccarsi i baffi: scarichi sportivi,, alettoni posteriori, appendici aerodinamiche, coperture motore personalizzate, decalcomanie, cerchi dedicati, assetti rivisti, volanti sportivi,, tappetini su misura e persino interni completamente ridisegnati.

Ricordiamo che la BMW M3 2026 parte da 78.400 euro nella versione base. La M3 Competition si posiziona a 82.600 euro, mentre la M3 Competition xDrive parte da 87.700 euro. Quest’ultima è anche la più scattante: 0-60 miglia orarie (96 km/h) in soli 3,4 secondi, quattro decimi meglio della M3 Competition a trazione posteriore e ben sette decimi più rapida della variante entry-level.



Con un simile arsenale di potenza, aerodinamica e dettagli esclusivi, lanon è più soltanto un’auto veloce. E’ un manifesto su ruote di cosa significhi spingersi oltre, anche quando il punto di partenza è già uno dei migliori modelli sportivi in circolazione.