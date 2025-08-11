Dongfeng Box: la piccola elettrica cinese sfida FIAT Grande Panda. Allestimenti e prezzi in Italia

Da poco tempo è arrivata in Italia la nuova Dongfeng Box che può essere acquistata. Il mercato delle piccole elettriche sta crescendo con l’introduzione di modelli sempre più interessanti, proposti soprattutto a prezzi accessibili. Mercato che in Italia si amplia con l’arrivo di questo modello della casa automobilistica cinese che per caratteristiche ha tutte le carte in regola per fare bene e ritagliarsi un suo spazio all’interno del combattuto segmento B.

SFIDA ALLA FIAT GRANDE PANDA

MOTORI E AUTONOMIA

Dongfeng Box è perfetta soprattutto per la città dove entrerà in. Poggia sulla piattaforma Dongfeng Quantum Architecture S3. Per i bagagli a disposizione ci sonoche possono salire a 945 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.Il design della Dongfeng Box si caratterizza per la presenza di luci a LED a tutta larghezza, un tetto flottante con colore a contrasto e porte senza profilo. All’interno dell’abitacolo troviamo invece una console con un pratico cassetto a scomparsa, un bracciolo centrale con vano portaoggetti extra large e un comodo vano portaoggetti nella zona anteriore. Ovviamente non manca la tecnologia a partire dall’ampio display da 12,8 pollici del sistema infotainment. Dietro al volante a 2 razze troviamo invece un piccolo quadro strumenti digitale da 5 pollici.

DOTAZIONI E PREZZI

La piccola Dongfeng Box è proposta in due versioni differenti:. Non ci sono solamente differenze di allestimento in quanto cambia anche la batteria. Dongfeng Box Style Edition può contare su di un, quanto basta per raggiungere una. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) dache permette di arrivare a disporre di un’autonomia pari a(WLTP). Ricarica in corrente alternata fino a 3,3 kW, mentre per quella in corrente continua si parla di 30 minuti per raggiungere l’80% della capacità. Il modello Premium dispone dello stesso motore alimentato, però, da un accumulatore sempre con celle LFP ma daper una percorrenza WLTP di. Carica in corrente alternata fino a 6,6 kW e sempre 30 minuti per raggiungere l’80% della capacità in quella continua.

INCENTIVI

Ladella Dongfeng Box è già completa dalla versione Style che propone cerchi in acciaio da 17 pollici, sedili a regolazione manuale, fari a LED, climatizzatore con filtro antipolline, sistema audio con 4 altoparlanti, ricarica wireless per gli smartphone, retrocamera per il parcheggio e un completo pacchetto di sistemi ADAS. L’allestimento Premium aggiunge in più, tra le altre cose, i cerchi in lega da 17 pollici, la retrocamera a 360 gradi, un sistema audio a 6 altoparlanti e sedili a regolazione elettrica.Dongfeng Box in Italia? La Style Edition costaa cui vanno aggiunti 800 euro di messa in strada. Invece, la Premium Edition costapiù sempre 800 euro di messa in strada. Attualmente è attiva un’che permette di acquistare la vettura a partire da