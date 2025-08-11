Dongfeng Box: la piccola elettrica cinese sfida FIAT Grande Panda. Allestimenti e prezzi in Italia
Il mercato delle piccole auto elettriche cresce in Italia con l'introduzione di un nuovo modello cinese pensato principalmente per la città
Da poco tempo è arrivata in Italia la nuova Dongfeng Box che può essere acquistata. Il mercato delle piccole elettriche sta crescendo con l’introduzione di modelli sempre più interessanti, proposti soprattutto a prezzi accessibili. Mercato che in Italia si amplia con l’arrivo di questo modello della casa automobilistica cinese che per caratteristiche ha tutte le carte in regola per fare bene e ritagliarsi un suo spazio all’interno del combattuto segmento B.
SFIDA ALLA FIAT GRANDE PANDA
Dongfeng Box è perfetta soprattutto per la città dove entrerà in concorrenza con modelli del calibro della Citroen e-C3 e della nuova FIAT Grande Panda. Poggia sulla piattaforma Dongfeng Quantum Architecture S3 e misura 4.020 mm lunghezza x 1.810 mm larghezza x 1.570 mm altezza, con un passo di 2.663 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 326 litri che possono salire a 945 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.
Il design della Dongfeng Box si caratterizza per la presenza di luci a LED a tutta larghezza, un tetto flottante con colore a contrasto e porte senza profilo. All’interno dell’abitacolo troviamo invece una console con un pratico cassetto a scomparsa, un bracciolo centrale con vano portaoggetti extra large e un comodo vano portaoggetti nella zona anteriore. Ovviamente non manca la tecnologia a partire dall’ampio display da 12,8 pollici del sistema infotainment. Dietro al volante a 2 razze troviamo invece un piccolo quadro strumenti digitale da 5 pollici.
MOTORI E AUTONOMIA
La piccola Dongfeng Box è proposta in due versioni differenti: Style Edition e Premium Edition. Non ci sono solamente differenze di allestimento in quanto cambia anche la batteria. Dongfeng Box Style Edition può contare su di un motore da 70 kW (95 CV), quanto basta per raggiungere una velocità massima di 140 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 32,56 kWh che permette di arrivare a disporre di un’autonomia pari a 230 km (WLTP). Ricarica in corrente alternata fino a 3,3 kW, mentre per quella in corrente continua si parla di 30 minuti per raggiungere l’80% della capacità. Il modello Premium dispone dello stesso motore alimentato, però, da un accumulatore sempre con celle LFP ma da 43,89 kWh per una percorrenza WLTP di 310 km. Carica in corrente alternata fino a 6,6 kW e sempre 30 minuti per raggiungere l’80% della capacità in quella continua.
DOTAZIONI E PREZZI
La dotazione della Dongfeng Box è già completa dalla versione Style che propone cerchi in acciaio da 17 pollici, sedili a regolazione manuale, fari a LED, climatizzatore con filtro antipolline, sistema audio con 4 altoparlanti, ricarica wireless per gli smartphone, retrocamera per il parcheggio e un completo pacchetto di sistemi ADAS. L’allestimento Premium aggiunge in più, tra le altre cose, i cerchi in lega da 17 pollici, la retrocamera a 360 gradi, un sistema audio a 6 altoparlanti e sedili a regolazione elettrica.
Quanto costa Dongfeng Box in Italia? La Style Edition costa 21.500 euro a cui vanno aggiunti 800 euro di messa in strada. Invece, la Premium Edition costa 25.000 euro più sempre 800 euro di messa in strada. Attualmente è attiva un’offerta che permette di acquistare la vettura a partire da 19.900 euro.
INCENTIVI
Se si rientra nelle aree del Paese compatibili con i nuovi incentivi auto elettriche 2025 e se si soddisfano tutti i requisiti, anche quelli legati all’ISEE, si potrà avere la nuova Dongfeng Box con uno sconto fino a 11.000 euro (quando l’Ecobonus partirà).