Rezvani RR1, un'esclusiva Porsche 911 dal look classico

Da un po' di tempo Rezvani sta basando i suoi lavori sulle Porsche stile retrò, ecco le ultime creazioni della società americana

Gabriele Lupo
Pubblicato il 11 ago 2025

Rezvani Motors è un produttore di vetture sportive ad altre prestazioni e da un decennio basa i suoi lavori su supercar e SUV ispirati ai veicoli militari. L’azienda Californiana ora sta incanalando le proprie risorse nello sviluppo delle Porsche a tema retrò. Recentemente sono state presentate due auto, ispirate alla 935, che prendono il nome di RR1 600 e RR1 750, in cui i numeri si riferiscono alle rispettive potenze delle vetture. Entrambe sono basate sulla 911 di generazione 992 e presentano una carrozzeria in fibra di carbonio con una specifica livrea in stile retrò.

SPECIFICHE TECNICHE

La RR1 600 è alimentata da un motore flat-six turbo da 3,0 litri, dotato di turbocompressori potenziati e altri componenti che la società californiana non specifica. Questa versione può essere scelta o con il cambio manuale oppure con la trasmissione automatica a doppia frizione PDK. Le prestazioni, grazie anche alla potenza disponibile di 600 hp (608 CV), sicuramente sono degne di nota, considerando che lo scatto da 0 a 60 mph (circa 96 km/h) viene compiuto in 3,0 secondi. 

La RR1 750 invece, basata sulla 911 Turbo S, monta un motore flat-six da 3,8 litri biturbo con una potenza sorprendente di 750 hp (760 CV). Numeri impressionanti che le permettono prestazioni altrettanto interessanti: grazie ad una trazione integrale molto avanzata e un cambio doppia frizione a 7 rapporti, lo scatto da 0 a 60 mph (96 km/h) viene compiuto in soli 2,0 secondi. 

Come optional si possono scegliere inoltre sospensioni per l’uso in pista Ohlins TTX-Pro regolabili. Non è difficile crederlo, ma gli optional per queste vetture non sono esattamente economici. Le ruote con fissaggio centrale costano 12.500$, le coperture in fibra di carbonio per le ruote hanno un prezzo di 4.500$. Le sospensioni potenziate per la pista 8.500$. Un intercooler e un radiatore ausiliario costano 3.500$ ciascuno, mentre i freni Brembo migliorati hanno lo stesso prezzo delle ruote.

PREZZO

Rezvani realizzerà solo 50 esemplari, ciascuno costruito in circa quattro mesi. Il prezzo della RR1 600 parte da $190.000, a cui va aggiunto il costo della Porsche 911 generazione 992, che deve essere fornita dal cliente. Per la RR1 750, ovviamente, è necessario spendere un po’ di più, e si sale a $195.000, ai quali va sommata la cifra necessaria per l’acquisto della Porsche.

