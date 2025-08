NIO Firefly, ci siamo: la piccola elettrica cinese arriva in Europa il 14 agosto

Ci siamo, la nuova Firefly di NIO sta per sbarcare in Europa. Le prime consegne della piccola hatchback elettrica partiranno il 14 agosto in Norvegia e nei Paesi Bassi, mercati scelti in quanto molto favorevoli alle auto elettriche. Successivamente, NIO porterà Firefly anche in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo, Polonia e Romania. Per il momento non ci sono informazioni per il mercato italiano dove questo modello potrebbe interessare viste le sue caratteristiche. In ogni caso, a breve inizierà una nuova fase di espansione del marchio cinese nel Vecchio Continente con l’arrivo di questo modello molto più accessibile dal punto di vista economico. Sarà quindi molto interessante scoprire come andranno le sue vendite e se riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel complesso e combattuto mercato europeo, in particolare nel segmento B dove entrerà. Rivediamo a questo punto le principali caratteristiche della nuova NIO Firefly.

DIMENSIONI, MOTORI E AUTONOMIA

Firefly di NIO misura 4.003 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.557 mm altezza, con un passo di 2.615 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 404 litri che possono salire a 1.253 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti c’è anche un piccolo frunk da 92 litri comodo per contenere i cavi per la ricarica. L’abitacolo offre uno stile minimalista ma comunque troviamo lo schermo della strumentazione da 6 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente l’infotainment che può contare su di un display touch da 13,2 pollici.



Parlando della meccanica, a muovere la NIO Firefly c’è un motore elettrico da 105 kW (143 CV) con una coppia massima di 200 Nm. La velocità massima raggiunge i 150 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono 8,1 secondi. Il motore è alimentato da una batteria con celle LFP (litio-ferro-fosfato) da 42,1 kWh. L’autonomia? 330 km secondo il ciclo WLTP.

PREZZI

Quanto costa la nuova Firefly? Per il momento sappiamo che nei Paesi Bassi costa 29.900 euro, mentre in Norvegia 279.900 corone che al cambio sono circa 23.600 euro.