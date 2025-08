Nissan Qashqai 2025: allestimenti, dotazioni e prezzi della Mild Hybrid

Il listino della Nissan Qashqai si aggiorna leggermente con l’introduzione del nuovo Model Year. La nuova versione e-Power di cui abbiamo parlato ampiamente in passato non è ancora arrivata ma, intanto, la casa automobilistica ha aggiornato l’offerta per il SUV con le motorizzazioni Mild Hybrid. Andiamo quindi a vedere più da vicino allestimenti, dotazioni e prezzi della Nissan Qashqai 2025 Mild Hybrid.

MOTORI

Ricordammo che il SUV misura 4.425 mm in lunghezza e nella versione Mild Hybrid è mosso da un motore 1.3 turbo benzina offerto con due potenze differenti: 140 o 158 CV. La versione più potente, oltre a disporre di un cambio CVT di serie, si può avere anche con la trazione integrale. Parlando delle prestazioni, il modello da 140 CV accelera da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi, mentre quello più potente in 9,2 secondi (9,9 secondi con la trazione integrale).

ALLESTIMENTI, DOTAZIONI E PREZZI

Nissan Qashqai 2025 è proposta negli allestimenti Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna e Tekna+. Sin dalla versione base, troviamo una buona dotazione di serie che include, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, luci diurne a LED, fari posteriori a LED, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, 2 porte USB-C anteriori, quadro strumenti digitale da 7 pollici, infotainment da 12,3 pollici, climatizzatore automatico tri-mode dual-zone e un ricca dotazione di sistemi ADAS. Per esempio: intelligente cruise control, avviso allerta attenzione guidatore, rilevamento segnaletica stradale, intelligent speed assistance, rear cross traffic alert e sistemi di supporto mantenimento di corsia.



Nissan Qashqai 140 CV Acenta: 32.600 euro

Nissan Qashqai 140 CV N-Connecta: 35.100 euro

Nissan Qashqai 140 CV N-Design: 37.600 euro

Nissan Qashqai 140 CV Tekna: 37.600 euro

Nissan Qashqai 158 CV Acenta: 35.800 euro

Nissan Qashqai 158 CV N-Connecta: 38.300 euro

Nissan Qashqai 158 CV N-Design: 40.800 euro

Nissan Qashqai 158 CV Tekna: 40.800 euro

Nissan Qashqai 158 CV Tekna+: 44.800 euro

Nissan Qashqai 158 CV 4WD N-Connecta: 40.300 euro

Nissan Qashqai 158 CV 4WD N-Design: 42.800 euro

Nissan Qashqai 158 CV 4WD Tekna: 42.800 euro

Nissan Qashqai 158 CV 4WD Tekna+: 46.800 euro

