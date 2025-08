Hyundai EO, in arrivo il primo SUV elettrico del marchio per la Cina

Hyundai si prepara a entrare nel mercato dei veicoli elettrici in Cina con il lancio del SUV a zero emissioni, chiamato EO. Il SUV, precedentemente conosciuto con il nome Elexio, dovrebbe essere lanciato a settembre 2025 e rappresenta l’inizio ufficiale di quello che Beijing Hyundai (nata dalla collaborazione tra Hyundai Motor Company e BAIC) ha definito l’Anno dell’Energia Nuova.

Caratteristiche e prestazioni

Il SUV si presenta con unispirato al concetto dei cristalli portafortuna. Un dettaglio simbolico emerge nella forma delle luci diurne, modellate attorno al numero otto, considerato di. Le proporzioni del veicolo lo collocano nel segmento dei SUV compatti, con una lunghezza di 4,62 metri, una larghezza di 1,88 metri e un’altezza compresa tra 1,68 e 1,70 metri e i cerchi da 20” contribuiscono a restituire un aspetto slanciato e moderno.Secondo la documentazione depositata presso le autorità cinesi, la Hyundai EO sarà disponibile in due configurazioni. La prima è una, dotata di un motore da 160 kW. La seconda prevede anche un, che porta la potenza complessiva a 233 kW (circa 317 CV). Entrambe le varianti raggiungono una velocità massima di 185 km/h con un’autonomia stimata che arriva, grazie a una batteria LFP fornita da FinDreams. Il modello sarà inoltre dotato di un sistema di assistenza alla guida sviluppato da Haomo.ai, capace di offrire, che comprendono frenata automatica, mantenimento della corsia e cruise control adattivo.Hyundai EO sarà solo ilche Hyundai ha in programma di sviluppare nei prossimi tre anni, posizionandoli in una fascia di prezzo compresa tra 13.000€ e 39.000€ (100.000 e 300.000 yuan).