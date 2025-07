Quali sono i B-SUV più venduti in Europa a giugno 2025? La Volkswagen T-Roc batte tutti

Tra meno di un mese debutterà la nuova generazione che sarà tutta nuova, ma l’attuale Volkswagen T-Roc ha ancora molto da dire dato che continua ad essere un modello molto venduto e non stiamo parlando solo dell’Italia ma dell’Europa dove è una vera e propria best seller. Nel suo segmento, nel mese di giugno 2025 è stata il B-SUV più venduto in assoluto, almeno stando ai dati di Dataforce. Un risultato davvero importante che dovrà essere replicato dal nuovo modello che si preannuncia davvero molto interessante dato che porterà al debutto la prima motorizzazione Full Hybrid della casa automobilistica tedesca.

Ma entriamo nei dettagli e andiamo a vedere la TOP 10 dei B-SUV più venduti in Europa a giugno.

LA CLASSIFICA DEI B-SUV IN EUROPA – GIUGNO 2025

Il segmento B è tra i più combattuti in assoluto e qui troviamo molti dei più importanti protagonisti del mercato auto.

Volkswagen T-Roc: 18.205

Dacia Duster: 16.902

Peugeot 2008: 16.520

Toyota Yaris Cross: 15.405

Renault Captur: 14.170

Ford Puma: 13.073

Citroen C3: 12.934

Volkswagen T-Cross: 11.725

MG ZS: 9.928

Jeep Avenger: 7.371

E nel primo semestre 2025? Al primo posto troviamo sempre la Volkswagen T-Roc che si impone in questa particolare classifica. Ecco la Top 10 del periodo gennaio-giugno 2025.