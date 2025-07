Pagani: vent’anni di Hypercar per la prima volta insieme alla Monterey Car Week 2025

C’è qualcosa di speciale nell’aria della Monterey Car Week. E quest’anno, l’atmosfera si fa ancora più elettrica grazie a Pagani Automobili, che torna in California con un evento mai visto prima. Per la prima volta, più di vent’anni di Hypercar nate solo per la pista si ritrovano in un’unica, spettacolare celebrazione. A guidare la carica c’è la nuova Huayra R Evo Roadster, l’ultima e più radicale evoluzione della gamma Track Hypercar. Questa scultura in movimento, aperta, tagliente, con il suo V12 aspirato, è anche la punta di diamante del programma esclusivo Arte in Pista, riservato a chi vive la pista come una vocazione.

The Quail: occhi puntati su Pagani il 15 agosto

Il primo appuntamento da segnare è venerdì 15 agosto, al prestigioso evento The Quail, A Motorsports Gathering. Qui, le Hypercar Pagani saranno tra le star più attese. A mezzogiorno in punto, lo stand Pagani si animerà con il ruggito del motore della Huayra R Evo Roadster, un momento destinato a far venire la pelle d’oca anche ai cuori più temprati. E subito dopo, Horacio Pagani in persona incontrerà i fan per una sessione di autografi nel Pagani Store. Un’occasione rara, quasi intima.



La Huayra R Evo Roadster è ispirata alle leggendarie auto da Le Mans degli anni ’60, ma va persino oltre. È l’auto più estrema mai uscita da San Cesario: senza tetto, senza filtri, senza compromessi. Il suo V12-R Evo eroga 900 cavalli e sale fino a 9.200 giri al minuto. La frenata è più affilata, la deportanza è cresciuta del 45%, e i nuovi ammortizzatori verticali mantengono tutto sotto controllo.

I miti da pista, tutti insieme



Al fianco della nuova Roadster ci saranno le protagoniste che hanno scritto la storia di Pagani in pista:

Zonda Monza (2004) – Il primo esperimento di Pagani con un’auto pensata solo per i cordoli. Commissionata da un cliente già innamorato della Zonda S, la Monza nasce con l’obiettivo di abbandonare ogni compromesso stradale. Roll bar integrato, finestrini in plexiglass, volante removibile, freni flottanti da 380 mm, serbatoio con rifornimento rapido in stile F1… e sotto il cofano un V12 AMG da 7.0 litri . Un pezzo unico, che ancora oggi rappresenta un mantra per Pagani.

(2004) – Il primo esperimento di Pagani con un’auto pensata solo per i cordoli. Commissionata da un cliente già innamorato della Zonda S, la Monza nasce con l’obiettivo di abbandonare ogni compromesso stradale. Roll bar integrato, finestrini in plexiglass, volante removibile, freni flottanti da 380 mm, serbatoio con rifornimento rapido in stile F1… e sotto il cofano un . Un pezzo unico, che ancora oggi rappresenta un mantra per Pagani. Zonda R (2009) – La risposta a una domanda radicale: “Cosa succede se si eliminano tutti i limiti imposti dalla strada?” Tre anni di sviluppo, attingendo a Formula 1 e aerospazio, per una vettura di pura essenza racing. Scocca in Carbo-Titanio , motore V12 AMG da 750 CV montato direttamente sul telaio, tutto pensato per una sola cosa: la velocità assoluta. Il risultato? Un tempo da record al Nürburgring Nordschleife: 6:47 minuti.

(2009) – La risposta a una domanda radicale: “Cosa succede se si eliminano tutti i limiti imposti dalla strada?” Tre anni di sviluppo, attingendo a Formula 1 e aerospazio, per una vettura di pura essenza racing. Scocca in , motore montato direttamente sul telaio, tutto pensato per una sola cosa: la velocità assoluta. Il risultato? Un tempo da record al Nürburgring Nordschleife: 6:47 minuti. Zonda Revolución (2013) – L’evoluzione finale della Zonda R. Un mostro da 800 CV, con cambio sequenziale in magnesio derivato dai prototipi Le Mans e cambi marcia da 20 millisecondi. Il sistema DRS attivo regola l’aerodinamica in tempo reale. E con 1.070 kg di peso a vuoto, ogni curva diventa una sfida al cronometro.

(2013) – L’evoluzione finale della Zonda R. Un mostro da 800 CV, con cambio sequenziale in magnesio derivato dai prototipi Le Mans e cambi marcia da 20 millisecondi. Il sistema DRS attivo regola l’aerodinamica in tempo reale. E con 1.070 kg di peso a vuoto, ogni curva diventa una sfida al cronometro. Huayra R (2021) – Un nuovo capitolo, ma anche un punto d’arrivo. Ispirata all’epoca d’oro delle gare endurance tra anni ’60 e ’70, monta un V12 aspirato da 850 CV e 8.250 giri. A 320 km/h, genera 1.000 kg di deportanza. La monoscocca Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62 garantisce una sicurezza da prototipo Le Mans. E il suo suono? Premiato come “Best Noise of the Year” da Top Gear nel 2022.

In pista a Laguna Seca: sabato 16 agosto



Il giorno dopo, sabato 16 agosto, la Huayra R Evo Roadster entrerà in azione sul leggendario circuito di Laguna Seca per la Rolex Monterey Motorsports Reunion, evento che quest’anno celebra anche il 75° anniversario della Formula 1. In questo scenario da brividi, la Hypercar affronterà una sessione speciale di giri veloci (hot laps), rendendo omaggio al motorsport e collegando idealmente passato e futuro.