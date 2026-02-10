BMW X1, restyling in arrivo: il SUV cambia volto con il design Neue Klasse

BMW sta continuando a lavorare sul rinnovo della sua gamma di vetture che piano piano arriveranno a disporre tutte o quasi del nuovo linguaggio di design Neue Klasse che ha debuttato sulla nuova iX3. Questo vale anche per il restyling della BMW X1 su cui la casa automobilistica sta già lavorando. Foto spia del modello elettrico, iX1, ne abbiamo già viste diverse e adesso arrivano nuovi scatti ma del modello endotermico che anche lui presenterà il nuovo look Neue Klasse.

COME CAMBIA LA BMW X1 RESTYLING

Un nuovo muletto del restyling del SUV tedesco è stato intercettato durante una sessione di test sulle strade del Nord Europa. Sebbene la nuova BMW X1 appaia ancora camuffata, si riescono già a vedere chiaramente alcune delle principali novità di design che arriveranno. Cambierà soprattutto il frontale. Via la griglia a doppio rene di grandi dimensioni e al suo posto una soluzione più minimalista, simile a quella vista sulla più grande nuova iX3. Anche il paraurti sarà rivisto e così pure la firma luminosa dei fari. Al posteriore, invece, non sembrano esserci importanti novità a parte alcuni leggeri ritocchi al paraurti. La forma generale dei fanali posteriori appare sostanzialmente invariata ma è possibile che alla fine arrivi una nuova grafica.

Le nuove foto spia non mostrano l’abitacolo. Tuttavia, passati scatti avevano permesso di osservare che anche la BMW X1 adotterà il nuovo sistema Panoramic iDrive. Niente classica strumentazione digitale. Le informazioni di guida sono infatti proiettate sulla parte inferiore del parabrezza, dove appaiono su una superficie nera stampata e sono visibili con un effetto 3D. Non mancherà, comunque, un ampio display centrale per le funzioni di infotainment.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, trattandosi di un restyling non dovrebbero arrivare grandi rivoluzioni, al massimo ottimizzazioni per migliorare l’efficienza. Avremo, quindi, unità benzina e diesel e non dovrebbero mancare nemmeno le versioni Plug-in. Come accennato all’inizio, anche la BMW iX1 elettrica riceverà lo stesso restyling. Il debutto sarebbe atteso entro la fine dell’anno e quindi è possibile che presto inizieremo a saperne di più.