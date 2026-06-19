Skoda Peaq: rilasciati i bozzetti degli interni

A pochi giorni dal debutto ufficiale il prossimo 23 giugno e dopo aver anticipato il design esterno, Skoda ha svelato i bozzetti degli interni della sua nuova ammiraglia elettrica, la Peaq. Questo modello a sette posti promette di ridefinire gli standard del marchio in termini di abitabilità e finiture. Chan Park, Head of In-Car & UX design, ha dichiarato:

Skoda mette il cliente al centro, progettando un’esperienza utente senza soluzione di continuità che coniuga la praticità degli interni fisici a sette posti con l’esperienza digitale che li circonda, garantendo un’interazione intuitiva e riducendo la complessità.

Stile da lounge

L’abitacolo della Peaq è stato disegnato per ricreare un’atmosfera elegante, simile a quella di una “lounge". Gli interni sono caratterizzati da un disegno a sviluppo orizzontale che favorisce un senso di apertura e calma visiva. Basato sul concetto “Lodge", il layout crea un raffinato contrasto coniugando le morbide superfici in tessuto con robusti elementi tattili. L’uso di materiali durevoli e di facile manutenzione garantisce la massima praticità nell’uso quotidiano, da sempre uno dei punti di forza di Skoda.

Display e comandi fisici

Per quanto riguarda la tecnologia, viene introdotta un’esperienza utente completamente nuova, che punta a ridurre la complessità mettendo le esigenze del cliente al centro. La plancia ospita per la prima volta un display di infotainment verticale indipendente, affiancato dallo schermo della strumentazione digitale di dimensioni contenute. Per garantire un’interazione semplificata, il touchscreen centrale è abbinato a nuovi comandi fisici dedicati a funzioni come il climatizzatore e il volume. Tra le altre caratteristiche distintive troviamo una console centrale sospesa, braccioli ergonomici regolabili. Non manca nemmeno la ricarica wireless per lo smartphone, grazie a due dock magnetici integrati tra i sedili anteriori.