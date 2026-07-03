Skoda Kylaq: arriverà anche in Europa il piccolo SUV da 6.900 euro?

In un mercato dell’auto sempre più orientato a spese eccessive anche per utilitarie che un tempo avrebbero avuto un prezzo di listino ridotto, brand come Dacia e Skoda stanno facendo la differenza. Skoda, rientrante nell’universo Volkswagen, sta crescendo a dismisura e sta valutando l’arrivo in Europa di un modello a benzina venduto in India.

Chiunque riuscirà nell’impresa di commercializzare vetture affidabili e moderne sotto quella soglia di prezzo conquisterà il mercato. La Casa automobilistica ceca propone il SUV Kylaq, un piccolo mezzo a ruote alte, in India con un costo di partenza di circa 6.900 euro al cambio attuale. La Kylaq è ora al centro di una analisi strategica interna al marchio boemo per diventare il modello più accessibile in listino sul mercato europeo.

Risultati notevoli all’estero

Kylaq ha raggiunto traguardi importanti con oltre 50.000 unità nei primi mesi di lancio in India, dove ha permesso al Gruppo Volkswagen di raddoppiare le vendute lo scorso anno. Il SUV è elaborato sulla piattaforma MQB-A0-IN sviluppata appositamente per i mercati emergenti, con un motore benzina 1.0 TSI tre cilindri da 113 CV e 178 Nm associato a cambio manuale o automatico. La vettura vanta una lunghezza di 3,99 metri ed è prodotta nello stabilimento di Chakan.

Si tratta di un’auto ideale per affrontare i quotidiani spostamenti in città, senza rinunciare a qualche avventurosa gita fuori porta. L’amministratore delegato di Skoda Klaus Zellmer ha ammesso che l’obiettivo è offrire un modello dal prezzo contenuto sfruttando componenti già disponibili all’interno del Gruppo Volkswagen.

Spazio alla convenienza

Con la crescita dei competitor con gli occhi a mandorla, Skoda sta ragionando su affidabili soluzioni low cost per il mercato europeo. La Kylaq risulta meno lunga della Fabia e racchiude tutto il necessario per gli spostamenti urbani in India, ma per sbarcare alle nostre latitudini avrebbe bisogno di diversi aggiornamenti, a partire dalla sicurezza fino alle finiture, in linea con gli standard del mercato. Pur sviluppando il progetto con un pacchetto completo di ADAS, la vettura non supererebbe determinate soglie di prezzo.

Per ora l’a.d. Zellmer ha assicurato che non ci sarà in gamma una entry level a batteria con il marchio Skoda entro la fine del decennio, preferendo un focus su altri modelli. Del resto i risultati che sta ottenendo Volkswagen con le ID. risultano piuttosto deludenti. L’ipotesi della Kylaq nel Vecchio Continente è promettente, ma per ora non c’è nulla di concreto.