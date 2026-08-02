Cerca

Skoda: arrivano i nuovi pacchetti Ciclismo Smart e Clever

Skoda introduce delle soluzioni intelligenti per trasportare le biciclette e delle novità tecnologiche su Octavia, Superb e Kodiaq con il MY2027.

Skoda: arrivano i nuovi pacchetti Ciclismo Smart e Clever
Vai ai commenti
Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 2 ago 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

Skoda, che per il 2026 è Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), rafforza il proprio legame con il mondo della bicicletta. La Casa boema introduce infatti i nuovi pacchetti Ciclismo Smart e Clever, pensati per facilitare il trasporto delle biciclette su Octavia, Superb e Kodiaq in linea con il claim “Let’s Explore”.

Ciclismo Smart

Per chi trasporta la bici occasionalmente, il Pack Ciclismo Smart comprende barre sul tetto e due portabici, assicurando un vantaggio economico del 20% rispetto all’acquisto singolo. Le barre permettono anche il montaggio di altri accessori, come i porta-sci.

Ciclismo Clever

Il Pack Ciclismo Clever, ideato per i ciclisti più frequenti, include il gancio di traino e un portabici per tre biciclette realizzato da Thule, con un vantaggio per il cliente superiore al 30%. Entrambe le soluzioni sono disponibili per quasi tutta la gamma, mentre l’arrivo su Kodiaq è previsto da ottobre 2026.

Model Year 2027

Parallelamente, Skoda aggiorna Octavia, Superb Wagon e Kodiaq al Model Year 2027. Tra le dotazioni di serie c’è il nuovo Charging Box Qi2 da 25W per la ricarica wireless. La sicurezza attiva viene aumentata con l’introduzione del Travel Assist 3.0, che comprende ora il riconoscimento dei semafori, e alla telecamera Area View 360° con una visualizzazione perimetrale più intuitiva. Infine, Superb Wagon aggiunge di serie il volante riscaldabile.

Ti potrebbe interessare:
5
Skoda Peaq, l’ammiraglia elettrica con 7 posti e 610 km di autonomia
Mercato
1
Skoda Peaq: rilasciati i bozzetti degli interni
Mercato
2
Skoda Peaq: oltre 1,5 milioni di km di test prima del debutto
Mercato
5
Skoda Peaq: svelati i bozzetti dell’inedito SUV elettrico
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.