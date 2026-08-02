Skoda: arrivano i nuovi pacchetti Ciclismo Smart e Clever

Skoda, che per il 2026 è Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), rafforza il proprio legame con il mondo della bicicletta. La Casa boema introduce infatti i nuovi pacchetti Ciclismo Smart e Clever, pensati per facilitare il trasporto delle biciclette su Octavia, Superb e Kodiaq in linea con il claim “Let’s Explore”.

Ciclismo Smart

Per chi trasporta la bici occasionalmente, il Pack Ciclismo Smart comprende barre sul tetto e due portabici, assicurando un vantaggio economico del 20% rispetto all’acquisto singolo. Le barre permettono anche il montaggio di altri accessori, come i porta-sci.

Ciclismo Clever

Il Pack Ciclismo Clever, ideato per i ciclisti più frequenti, include il gancio di traino e un portabici per tre biciclette realizzato da Thule, con un vantaggio per il cliente superiore al 30%. Entrambe le soluzioni sono disponibili per quasi tutta la gamma, mentre l’arrivo su Kodiaq è previsto da ottobre 2026.

Model Year 2027

Parallelamente, Skoda aggiorna Octavia, Superb Wagon e Kodiaq al Model Year 2027. Tra le dotazioni di serie c’è il nuovo Charging Box Qi2 da 25W per la ricarica wireless. La sicurezza attiva viene aumentata con l’introduzione del Travel Assist 3.0, che comprende ora il riconoscimento dei semafori, e alla telecamera Area View 360° con una visualizzazione perimetrale più intuitiva. Infine, Superb Wagon aggiunge di serie il volante riscaldabile.