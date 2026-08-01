Lexus Flight: il nuovo servizio aerotaxi di lusso con elicotteri Leonardo

Lexus compie un passo decisivo nell’evoluzione della mobilità di lusso: ha infatti annunciato il debutto di Lexus Flight, un servizio di aerotaxi premium in elicottero che sarà operativo dal prossimo 24 agosto 2026. Gestito in collaborazione con Aero Toyota Co. Ltd., il progetto incarna il messaggio del brand “Discover” e ridefinisce il concetto stesso di viaggio, trasformando lo spostamento da semplice trasferimento a momento di esperienza personalizzata e di altissimo livello.

Mobilità tra terra, cielo e mare

Con questa novità, la Casa giapponese realizza un ecosistema di mobilità a 360 gradi capace di connettere senza soluzione di continuità terra, mare e aria. Un cliente può infatti scegliere un trasferimento integrato che prevede il tragitto in una vettura Lexus con autista fino all’eliporto, il volo con elicottero di lusso e, se lo richiede, perfino un’esperienza a bordo dello yacht ammiraglia LY680.

Elicottero Leonardo

Il nuovo servizio impiega un elicottero Leonardo AW169 con allestimento dedicato, in grado di accogliere fino a 7 passeggeri e di raggiungere una velocità di crociera di 267 km/h con un’autonomia di 785 km. La cabina è progettata per offrire il massimo comfort: i viaggiatori usufruiscono di connettività wi-fi e di un tablet di bordo da cui gestire climatizzazione, illuminazione, mappa di volo in tempo reale, riprese dalle telecamere esterne e intrattenimento.

Lexus Flight rientra nella strategia di Lexus che punta a superare i confini del settore automobilistico, offrendo ai propri clienti uno stile di vita e un’esperienza di lusso integrata anche nei cieli.