In autostrada sul motorino da Bologna verso la Puglia, multa esemplare

Preso dalla voglia di raggiungere una località turistica del Mezzogiorno un uomo voleva arrivare Bari a bordo del suo motorino, viaggiando lungo l’Autostrada del Sole. Un piano non semplice e, decisamente, rischioso.

Il centauro improvvisato è stato intercettato e fermato dal rapido intervento della Polizia Stradale la scorsa domenica mattina quando una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio, che si occupa del monitoraggio della viabilità estiva, è stata inviata dalla Centrale Operativa di Firenze poco dopo il casello di Sasso Marconi, in direzione sud, dove era stato intercettato l’uomo a bordo di un ciclomotore.

Piano sventato

Sul motorino è stato bloccato un cittadino straniero di 43 anni che ha provato ad aggirare i controlli, tentando la fuga vero Sud, passando la sbarra del casello. Gli agenti sono arrivati subito e lo ha beccato al km 3 dell’Autostrada del Sole e, dopo averlo fermato in corsia di emergenza, lo hanno scortato in sicurezza fino alla prima uscita autostradale utile, ovvero quella di Badia.

Il conducente, costretto ad ammettere di essere entrato in autostrada dopo aver aggirato la sbarra del casello di Sasso Marconi senza prendere il biglietto, pensava di poter raggiungere la Puglia sul piccolo mezzo a due ruote. Un sogno di mezza estate sventato sul nascere.

Multa esemplare

La Polizia ha spiegato all’uomo che è assolutamente vietato percorrere l’autostrada con un ciclomotore non della giusta cilindrata. Per il comportamento avuto, per motivi di sicurezza e velocità, gli hanno contestato violazioni al Codice della Strada per quasi mille euro. Una batosta che il 43enne non dimenticherà la prossima volta che si metterà sullo scooter.

Questa storia ci ricorda che il Codice della Strada vieta l’accesso in autostrada e sulle strade extraurbane principali a tutti i ciclomotori (veicoli a due o tre ruote con cilindrata fino a 50 cm³ e velocità massima di 45 km/h). Possono circolare solo i motocicli con cilindrata superiore a 120 cm³ (se a motore termico) o con potenza minima di 6 kW (se a motore elettrico), guidati da un maggiorenne.