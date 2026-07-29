L'incidente è agghiacciante, la barra vola nel parabrezza: conducente vivo per miracolo

Se in situazioni di pericolo estremo o eventi drammatici si esce miracolosamente illesi, vuol dire che il destino ha altre strade da offrirti. L’attribuzione della salvezza, in alcune circostanze, non può non essere attribuita al caso. “Quando non devi morire, non muori”, sarà anche un’espressione dalla connotazione fatalista, ma a giudicare dalle immagini in basso c’è poco altro da aggiungere.

L’autista di un camion a Suzhou, in Cina, è finito contro delle sbarre dopo essere entrato illegalmente in una sezione autostradale. Il suo veicolo ha superato il limite di altezza e ha preso in pieno i tubi di metallo. L’impatto ha fatto volare una barra di metallo attraverso diverse corsie, piombando nel parabrezza di un’auto con una violenza inaudita.

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Immagini impressionanti

L’asta ha sfondato la parte alta del parabrezza anteriore di una vettura in transito, uscendo dalla parte posteriore sinistra vicino alla ruota. In questi casi non ci sono mezze misure. A giudicare dalla velocità e della forza con cui la barra di metallo ha perforato il vetro sarebbero bastati pochi centimetri in più per porre fine alla vita del povero conducente. Ignaro l’automobilista stava procedendo per il tratto autostradale, rispettando tutte le norme del Cds. Il video dell’incidente terrificante è stato divulgato dalla pagina Instagram Channelnewsasia.

Per fortuna a bordo non c’era passeggeri seduti nel sedile anteriore né sul divanetto posteriore. Sembra la scena di un noto film horror che è diventato una saga sul destino finale dei protagonisti. Qualcuno stava proteggendo il conducente che, nella sfortuna, si è ritrovato a uscire dall’abitacolo sulle sue gambe. Lo spavento sarà stato immenso, ma a giudicare dalla frazione di secondi intercorsa tra l’impatto del camion con la barra e il crash nell’auto il guidatore non avrebbe nemmeno capito come e perché il suo nome sarebbe stato stampato su una lapide.