Il SUV abbandonato costa caro a Fabrizio Corona: stangata del Tribunale di Milano

Di vicissitudini legali Corona, in 52 anni, ne ha vissute tante. L’ultima riguarda un SUV a noleggio, lasciato in autostrada nel 2023. Il Tribunale di Milano lo ha condannato a 15.000 euro di penale più 2.500 euro di spese legali a causa dell’abbandono del mezzo, una Jeep Wrangler.

I problemi con due veicoli

Un autonoleggio a cui Corona faceva riferimento per affittare le vetture e la Atena Srl, società di cui la madre di Corona è proprietaria al 99%, erano già ai ferri corti. Alla società della madre era stato notificato un decreto ingiuntivo, a causa del mancato pagamento delle fatture all’autonoleggio. La Atena Srl si è opposta, ma tra le fatture da pagare figurava quella relativa a un altro veicolo, nello specifico una Range Rover SVR.

Corona adduceva che sarebbe dovuto essere risarcito per i malfunzionamenti del SUV. In particolare, avrebbe dovuto rinunciare a due ospitate a pagamento in locali notturni proprio a causa dell’inaffidabilità della Range Rover, che lo avrebbe lasciato a piedi tra Milano e Lainate, mentre la Jeep Wrangler avrebbe avuto il problema in autostrada tra Milano e Modena.

Il verdetto del Giudice

Il giudice Maria Burza ha spiegato che sulla Range Rover non era emersa alcuna comunicazione di un’avaria al motore. L’autonoleggio aveva già maturato un credito nei confronti di Corona di 32.000 euro per i chilometri percorsi che superavano il limite stabilito. Un credito che sarebbe stato poi scontato del 75% per i rapporti contrattuali precedenti.

Per quanto riguarda la Jeep, invece, è stata recuperata con il carro attrezzi e si è scoperto che era rimasta senza carburante. Inoltre, su ammissione dell’autista, Corona avrebbe preso parte ugualmente all’ospitata. Il mezzo sarebbe stato successivamente trovato danneggiato: il giudice ha riconosciuto 2.000 euro di danni subiti all’autonoleggio. La richiesta di risarcimento per la perdita delle serate, invece, non è stata accolta.

Documentare eventuali guasti e non abbandonare mai l’auto senza avvisare la società di noleggio sono due regole base che vi suggeriamo di seguire per evitare problemi di questo tipo.