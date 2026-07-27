Incidente terrificante: spezzata in due una Ferrari SF90 da mezzo milione di euro

Perdere il controllo di una supercar velocissima come una Ferrari SF90 Spider risulta più facile di quanto ci si possa immaginare nella vita di tutti i giorni. In tanti si improvvisano piloti, ma per portare al limite certe auto occorre una immensa esperienza. L’elettronica e agli aiuti alla guida hanno anche favorito la sensazione che si possa facilmente arrivare a una guida estrema senza particolari patemi, accrescendo il numero di incidenti a livello globale.

Sam Gordon, influencer del settore immobiliare, è miracolosamente vivo dopo uno schianto in cui la sua Ferrari si è spezzata in due. Teatro del triste episodio è la Costa australiana. Domenica mattina, intorno alle 9:15, il proprietario è uscito a bordo della sua Ferrari SF90 Spider rossa, ma la corsa è durata poco. Si è schiantato contro un albero su Rio Vista Blvd a Mermaid Waters, nella Gold Coast. L’immagine in alto del crash mostra l’auto, il cui costo può superare facilmente il mezzo milione di euro, spezzata in due parti. La vettura modenese, separata in due elementi da diversi metri, ha salvaguardato la salute del conducente.

Sospiro di sollievo

Gordon ha confermato sui social media di essere stato coinvolto nell’incidente, ma di essere rimasto illeso:

Volevo solo fare un breve saluto per ringraziare tutti coloro che mi hanno contattato. Vi risponderò appena possibile. Ma volevo solo far sapere a tutti che sto benissimo – ha ammesso l’uomo – Un plauso enorme alla Ferrari per aver costruito un’auto pazzesca che, in caso di incidente, mette al primo posto la protezione del pilota.

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In condizioni da vetrina la vettura italiana, come mostrata al momento dell’acquisto da Gordon, vanta una silhouette filante. Nel video pubblicato sull’account Instagram, nel maggio 2025, Gordon svelava la vettura coperta da un telo con la didascalia “Auto dei sogni. Acquistata”. La gioia non è durata a lungo, come si evince dal video registrato dopo lo scontro e pubblicato su Instagram dalla pagina 7newsqueensland.

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Le caratteristiche della Ferrari SF90

La SF90 Stradale, lanciata nel 2019, è sostanzialmente un bolide da pista, con oltre 1.000 CV come una monoposto di F1. Il numero 90 rappresenta i nove decenni della Scuderia Ferrari in pista. I 90 anni sono stati celebrati nel 2019 con il lancio della monoposto di Formula 1 e, successivamente, della versione stradale. “SF” sta per “Scuderia Ferrari”, ma nel circus la vettura non ha lasciato solo bei ricordi ai tifosi del Cavallino, finendo anche al centro di uno scandalo. In ogni caso Sebastian Vettel ha vinto il suo ultimo GP a bordo della SF90 e Charles Leclerc i suoi primi a Spa e Monza.

La SF90 Stradale offre 986 cavalli di puro godimento tramite tre motori elettrici e il motore V8 biturbo F154 FA da 4,0 litri, abbastanza per coprire lo 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. Lo 0 a 200 km/h avviene in appena in 6,7 secondi, mentre la velocità massima si attesta intorno ai 340 km/h. Con un rapporto peso/potenza di 1.57 kg/CV e 390 kg di carico aerodinamico a 250 km/h la SF90 Stradale può dare il suo meglio in pista. La SF90 Stradale scoperta, dotata di hardtop retrattile, è risultata la prima Ferrari ibrida plug-in offerta in versione decappottabile. Le performance sono molto simili a quelle della variante a carrozzeria chiusa.