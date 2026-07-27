Land Rover: si chiude l'era Discovery Sport, fine produzione a dicembre

Ebbene sì. Dopo 11 anni di carriera, la Land Rover Discovery Sport sta per uscire di scena. La casa inglese ha fissato la fine della produzione per dicembre 2026. Lanciata nel 2015, la SUV entry-level del marchio era partita con numeri importanti, diventando il modello più venduto della gamma nel 2016 con oltre 122.000 unità. Negli ultimi anni, però, la commercializzazione ha subito un netto ridimensionamento: nel 2025 le vendite si sono ridotte a meno di un decimo rispetto a quelle di dieci anni prima.

Listini già bloccati in Europa

Gli effetti dell’addio si vedono già nelle concessionarie. Se sul sito italiano l’auto compare ancora tra i modelli configurabili (seppur con la dicitura “disponibilità limitata"), in mercati chiave come Germania, Francia e Spagna è già impossibile ordinarla su misura.

Oltre a una questione di anagrafe del veicolo, la scelta di toglierla dal listino adesso si spiega con le nuove norme europee sulla sicurezza, le GSR2, entrate in vigore questo mese. Questo regolamento impone sistemi ADAS che la Discovery Sport non ha in dotazione.

Se da una parte il gruppo JLR ha aggiornato le altre vetture in gamma per rientrare nei parametri, per questo specifico modello non valeva la pena: l’architettura tecnica è troppo vecchia e i margini di guadagno sono ormai troppo bassi per giustificare un ennesimo investimento.

Che fine farà la Range Rover Evoque?

L’addio della Discovery Sport apre diversi dubbi sul futuro della Range Rover Evoque. Le due auto, infatti, condividono la stessa piattaforma e nascono sulle medesime linee nello stabilimento di Halewood, in Inghilterra.

Martin Limpert, direttore generale di Range Rover, ha smentito ad Autocar l’ipotesi di uno stop imminente per la Evoque. La rivista inglese sostiene infatti che la vettura rimarrà a listino almeno fino all’arrivo della Land Rover Defender Sport (la variante più piccola della Defender), previsto per il prossimo anno. Sul lungo periodo, l’eredità lasciata da Discovery Sport ed Evoque dovrebbe passare nelle mani della nuova Range Rover GT.