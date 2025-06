Land Rover Discovery Sport: arrivano i nuovi allestimenti Metropolitan e Landmark

Land Rover aggiorna la gamma della Discovery Sport nel Regno Unito aggiornando l’allestimento Dynamic S e lanciando due nuove varianti chiamate Metropolitan e Landmark. Il SUV a sette posti di Land Rover guadagna nuovi accessori e una dotazione ancora più ricca, incusi dei cerchi in lega inediti che contribuiscono a regalargli un aspetto più dinamico e moderno.

La Land Rover Discovery Sport si presenta quindi sotto una nuove veste fin dalla versione Dynamic S mantenendo però intatte tutte le caratteristiche che ne hanno finora decretato il successo, ovvero la capacità di assicurare tanto spazio a bordo e una flessibilità che si traduce in 24 configurazioni possibili dei sedili, grazie ad una seconda fila scorrevole e reclinabile che si aggiunge ad un vano di carico capace di toccare una cubatura massima di 1.794 litri.

Gli aggiornamenti introdotti da Land Rover hanno portato sulla Discovery Sport Dynamic S la parte bassa della carrozzeria e la scritta Discovery sulla griglia con la medesima finitura. Piccoli ritocchi estetici si segnalano inoltre sui passaruota, sui paraurti inferiori e in altre zone della carrozzeria. A bordo troviamo invece la stessa strumentazione digitale di tutti gli allestimenti affiancata dai paddle del cambio sul volante, mentre al centro campeggia lo schermo touchscreen in vetro curvo fluttuante da 11,4 pollici.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT METROPOLITAN

Per quanto riguarda le due nuove varianti, la Discovery Sport Metropolitan è un allestimento ispirato alla sorella maggiore Land Rover Discovery Metropolitan che porta ad un nuovo livello il lusso e la versatilità a bordo. Esternamente questa versione si distingue per la scritta Atlas Silver Discovery sul cofano e sul portellone posteriore, oltre che per il sottoscocca con finitura Indus Silver.



LAND ROVER DISCOVERY SPORT LANDMARK

La griglia anteriore presenta invece un elemento decorativo in lamina argentata che si affianca ai battitacco con logo Metropolitan. La personalizzazione è quindi completata dai nuovidisponibili, a richiesta del cliente, nella variante con finitura Gloss Black.L’abitacolo dellavanta, sedili riscaldati e raffreddati regolabili elettricamente in 14 posizioni, impianto audio Meridian da 650 Watt con 14 altoparlanti più subwoofer a doppio canale e sistema di purificazione dell’aria interna. Nella dotazione c’è infine l’innovativo specchietto retrovisoreprogettato per migliorare la visibilità del conducente.

L’altra novità è la Land Rover Discovery Sport Landmark, un allestimento pensato espressamente per sottolineare il legame tra il marchio inglese e l’avventura che in passato ha dato vita ad altri modelli identificati dal nome Landmark. Questa versione del SUV è infatti contraddistinta dal logo della catena montuosa apparso per la prima volta sulla prima generazione della Discovery nel 1989.

Il disegno è presente anche sui battitacco in alluminio insieme alla scritta “Landmark" e in condizioni notturne viene riprodotto a terra dalle luci di pozzanghera sistemate nella parte bassa degli specchietti esterni non appena il veicolo viene aperto.



Anche in questo allestimento esclusivo Land Rover conferma tutte le doti di flessibilità apprezzate sulla Discovery Sport, compreso il sistema di scorrimento e reclinazione dei sedili della seconda fila. L’intrattenimento multimediale per chi siede dietro è garantito dal sistema Click & Go, mentre il guidatore può beneficiare dell’ausilio della telecamera Sorround View durante l’esecuzione delle manovre negli spazi più ristretti. Completa infine la dotazione il tetto panoramico che regala luminosità e ariosità all’ambiente.

NUOVI PACCHETTI DI ACCESSORI

Land Rover ha aggiunto poi una serie di pacchetti opzionali ricchi di accessori che si aggiungono agli esistenti Biking Adventure e Ford Dogs. Le novità sono i pacchetti Beach Days, Road Trip e Snow Days, ciascuno pensato per esaltare lo spirito avventuroso del SUV e fargli esprimere al meglio la sua anima poliedrica.

In tutti i casi sono presenti la trazione integrale e una gamma di motorizzazioni termiche elettrificate che va dalla tecnologia mild-hybrid a quella ibrida plug-in, con quest’ultima variante capace di consentire una percorrenza di 61 chilometri in modalità completamente elettrica calcolata secondo lo standard WLTP.

I motori benzina e i diesel Ingenium completano la gamma con la soluzione mild hybrid basata su un sistema a 48 volt che ottimizza le prestazioni migliorando l’efficienza, così da garantire una guida fluida e piacevole senza penalizzare eccessivamente i consumi.