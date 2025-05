Land Rover Discovery: ecco le due edizioni speciali Tempest e Gemini

Land Rover Discovery rafforza il suo appeal familiare con due edizioni, mentre gli aggiornamenti portati all’intera gamma sono concentrati su migliorie in termini di design e versatilità del SUV. Le nuove edizioni Tempest e Gemini onorano la stirpe del modello con sottili riferimenti alla sua storia. Oltre a queste due edizioni speciali, Discovery offre anche nuovi disegni per i cerchi e una rinnovata gamma di accessori al fine di sfruttare al meglio le avventure quotidiane.

DISCOVERY TEMPEST

La nuova Tempest, versione della Discovery più lussuosa, confortevole e dotata di numerose specifiche avanzate, rappresenta l‘ammiraglia della famiglia. Questa speciale edizione prende il nome da un programma segreto di sviluppo, lanciato nell’ormai lontano 1998, della Discovery di seconda generazione, uno dei modelli più famosi del marchio. Questa versione è disponibile in tre differenti ed esclusive colorazioni, dotate di una pellicola protettiva opaca, introdotta per la prima volta sul modello. I colori per la carrozzeria sono i seguenti: Charente Grey, Varesine Blue e Carpathian Grey.

Di serie si trovano elementi come il tetto a contrasto Petra Copper Gloss, mentre opzionale è il Narvik Gloss Black. Il design della vettura è completato da dettagli esterni che riprendono la finitura del tetto, tra cui le prese d’aria sui parafanghi, la scritta Discovery e gli inserti inferiori dei paraurti.

I cerchi in lega Diamond Turned Style da 22" si distinguono per la sofisticata finitura Petra Copper con dettagli Gloss Black, esclusiva firmata Discovery Tempest. Questa edizione speciale è possibile riconoscerla anche tramite elementi distintivi dedicati, come i badge sui montanti B, le soglie d’ingresso personalizzate, le luci di accesso e le raffinate finiture interne. La grafica a spirale Tempest simboleggia forza e dinamismo. Internamente, l’ambiente viene reso ancora più elegante tramite l’impiego di finiture in Shadow Aluminium e al rivestimento in pelle Windsor esteso, che punta ad esaltare comfort e prestigio.

DISCOVERY GEMINI

Questa edizione è un omaggio moderno all’ingegnosità del design e dell’ingegneria che hanno definito Discovery nel corso di oltre 35 anni di avventure. Il nome “Gemini" riciama il codice del celebre motore diesel TDI, che, a partire dal 1989, ha equipaggiato la Discovery originale segnando un’epoca con le sue doti di potenza, efficienza e avanguardia meccanica.

Proposta in sei tonalità per la carrozzeria, la Gemini introduce in esclusiva l’elegante Sedona Red, abbinato ad un tetto a contrasto in Narvik Gloss Black. Il tema Gloss Black si estende anche al rivestimento della parte inferiore della carrozzeria, alle prese d’aria sui parafanghi, alla cornice della griglia e alla scritta Discovery in finitura Gloss Atlas.

Caratterizzata da una serie di dettagli esclusivi, la Gemini sfoggia una grafica dedicata su montanti B, soglie d’ingresso, luci di accesso e superfici interne, completando la sua personalità unica con nuovi cerchi in lega Style da 21" a sette razze doppie con finitura Diamond Turned Silver. La distintiva grafica a doppio esagono Gemini evoca un senso di unione e dualismo, richiamando le geometrie presenti nella griglia anteriore della Discovery.

L’edizione speciale Gemini promette di offrire un comfort superiore grazie a dotazioni intelligenti come il vano refrigerato tra i sedili anteriori, i supporti multimediali Click & Go per i passeggeri posteriori e il climatizzatore trizona, pensato per garantire il benessere di tutti gli occupanti.

MOTORI E POTENZA

Entrambe le edizioni speciali sono disponibili con l’ultimo motore diesel Ingegnium D350, con tecnologia mild-hybrid a 48V, trasmissione a otto rapporti e trazione integrale. Il motore da 3.0 litri eroga una potenza di 350 CV e una coppia di 700 Nm e, grazie alla tecnologia ibrida, viene ottimizzata l’efficienza. Durante le fasi di decelerazione, il sistema recupera e immagazzina energia, per poi rilasciarla in fase di accelerazione, garantendo una spinta fluida e potente. Questo si traduce in una maggiore reattività e un’esperienza di traino estremamente agevole.

PACCHETTI DI ACCESSORI

Discovery inoltre arricchisce la sua versatilità con tre nuovi pacchetti di accessori pensati per ogni tipo di avventura. Beach Days è perfetto per il mare, con organizer, borsa termica, parasole e portapacchi per tavole o canoe. Road Trip rende ogni viaggio più comodo grazie ai supporti per dispositivi, al vano frigo e a un’ampia capacità di carico. Snow Days, invece, rappresenta la soluzione ideale per la montagna, con barre da tetto per sci e snowboard, gradini laterali, tappetini in gomma e catene da neve. A questi si affiancano i già noti Pet Pack, pensato per il comfort degli animali domestici, e Biking Adventures, dedicato agli appassionati di ciclismo.