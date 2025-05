Archer: fornitore di aerotaxi per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028

Archer Aviation, azienda americana con sede produttiva a San Jose e Covington, è stata selezionata come fornitore ufficiale di aerotaxi per i Giochi Olimpici e Paralimpici Los Angele 2028 e per il Team USA. L’accordo, reso noto da Archer in un comunicato ufficiale, prevede l’integrazione operativa del velivolo eVTOL Midnight all’interno della complessa logistica dei Giochi, con l’obiettivo di trasportare VIP, fan e stakeholder tra i vertiporti strategicamente dislocati in città, nonché di fornire supporto a servizi di sicurezza ed emergenza.

Il velivolo Midnight rappresenta la punta di diamante dell’offerta tecnologica di Archer. Si tratta di un aerotaxi elettrico pilotato, progettato per ospitare fino a quattro passeggeri. L’architettura del mezzo include dodici motori ed eliche disposti in configurazione ridondante, concepiti per garantire una sicurezza operativa paragonabile a quella dell’aviazione commerciale, secondo gli standard della Federal Aviation Administration (FAA). Una delle caratteristiche chiave è la significativa riduzione del rumore rispetto agli elicotteri convenzionali, fattore rilevante per il trasporto urbano.

PER MINI VOLI

Nel corso dei Giochi, che attireranno oltre 15 milioni di visitatori e saranno trasmessi in tutto il mondo, Archer intende attivare una rete urbana di mobilità aerea con tempi di volo compresi tra i 10 e i 20 minuti. I vertiporti saranno posizionati in prossimità dei principali luoghi delle competizioni, tra cui il Los Angeles Memorial Coliseum e lo stadio di Inglewood, ma anche in hub nevralgici come l’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), Santa Monica, Hollywood e Orange County. L’obiettivo, come dichiarato dal fondatore e CEO Adam Goldstein, è quello di “trasformare il modo in cui le persone si spostano a Los Angeles” e lasciare un’impronta permanente nella mobilità statunitense.

La collaborazione con il comitato organizzatore dei Giochi prevede anche una presenza di rilievo durante le cerimonie e nella copertura mediatica di NBCUniversal, partner ufficiale della manifestazione, in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026 e di quelle estive del 2028. Secondo Casey Wasserman, presidente del comitato LA28, l’accordo con Archer rientra in una strategia più ampia di innovazione e sostenibilità per rinnovare profondamente l’esperienza olimpica, sia per il pubblico presente che per gli spettatori globali.

I Giochi LA28 segneranno la terza edizione olimpica ospitata da Los Angeles, dopo quelle del 1932 e 1984, e la prima volta per i Giochi Paralimpici. Saranno organizzati da un comitato indipendente e finanziati interamente da fonti private, incluse partnership aziendali, diritti di licenza e biglietteria.